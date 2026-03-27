Семен Новиков в атака: Вие видяхте ли българин на стълбичката? (ВИДЕО и СНИМКИ)

Олимпийският шампион от Париж 2024 Семен Новиков завоюва бронз в кат. до 87 кг на международния турнир "Дан Колов-Никола Петров" в Пловдив срещу беларусина Ихария Ришевич, който се състезава под неутрален флаг с 4:0 точки.

„За последно се борих под българския флаг през декември. Чувствам се нормално, тренирам здраво за това състезание. Не се готвих като за европейско и световно. Всичко върви по план. Не съм разочарован от бронзовия медал. Щях да бъда, ако беше от европейско.

Тук видях своите грешки – има време да ги поправя. Предстои европейско, не се отпускам. Всъщност не знам дали ще се боря на европейското. Имам желание и тренирам. А дали ще се боря или не – ще видим. Скоро ще има списъци в международната федерация и ще разберем кой ще бъде в моята категория“, сподели натурализираният украинец.

Снимка: Lap.bg

Драмата около бъдещите му участия са свързани с решението на федерацията: „Преди две седмици ми казаха, че няма да участвам на европейското първенство. Ще видим какво решение ще има, защото този международен турнир също показва на какво ниво е всеки. Преборвания? Няма проблем, но срещу кого?

Вие видяхте ли някой българин на стълбичката? Не! Там дори за медал никой не се бореше, освен мен. С кого тогава да се боря? Искам да съм в отбора за европейското първенство, да отидем и да покажем ниво. Няма напрежение, но нямам голяма мотивация.

Когато не си сигурен на 100%, че участваш, и мислиш за това, понякога не даваш всичко от себе си. Аз се опитвам да давам всичко от себе си, но мислите понякога не ми дават покой.“

Снимка: Lap.bg

С титли от Пловдив си тръгват Кирил Милов в категория до 97 кг класически стил и Шамил Мамедов при 65-килограмовите. „Чувството е уникално – на такъв хубав турнир да можеш да се представиш на ниво. Радвам се, че успях да стана първи и да победя съперника, който преди две години ме победи на същия турнир и то с техническо превъзходство. Сега успях да върна този реванш“, коментира Милов.

„Когато постигаш успехи и всички се радват и се чувстват горди за това, че ти си постигнал нещо за България – за мен това е смисълът на спорта. Силно се надявам да имам шанс да представя България на европейското първенство и да постигна високи резултати“, допълни той.

Снимка: Lap.bg

Стоян Кубатов също взе титлата за България в категория до 77 кг класически стил след технически туш, а Биляна Дудова спечели златото при жените в категория до 62 кг след победа над представителката на Франция Амели Дуаре с 5:1 точки.

България взе две титли в първия ден на турнира. Ахмед Батаев бе над всички при 92-килограмовите в свободния стил, а шампион в категория до 82 кг при класиците стана Светослав Николов.

Автор: Емил Кацаров