Светът отново чу "Мила Родино" заради шампиона Насар (ВИДЕО)

За шести път на голям форум при мъжете светът чу "Мила Родино" заради шампиона Карлос Насар. Химнът огласи препълнената зала във Фьорде (Норвегия), където щангистът спечели световната титла за трети път и за първи в новата си кат. до 94 кг.

Така, само на 21 години, Насар вече има олимпийско злато, 2 световни и 3 европейски титли. С 3 световни титли Карлос Насар се изравни с големите имена в родните щанги: Асен Златев, Антон Коджабашев, Благой Благоев, Нено Терзийски, Александър Върбанов, Севдалин Маринов, Михаил Петров, Йото Йотов, Златан Ванев и при жените – Милена Трендафилова. Бившият национален треньор Иван Иванов има 4 титли, а Янко Русев – 5.

№1 в света – Василий Алексеев (СССР) е с 8 титли. След него с по 7 са Наим Сюлейманоглу (Турция, 2 за България), Юрик Варданян (СССР) и Лаша Талахадзе (Грузия). По 6 титли имат Йозеф Графл (Австрия), Томи Коно (САЩ), Джон Дейвис (САЩ), Йошинобу Мияке (Япония) и Давид Ригерт (СССР).

Подвигът

Тази вечер Насар завърши на четвърто място в изхвърлянето с едва един успешен опит - на 173 кг, и грешки на 178 и 182, но размаза конкуренцията в изтласкването с 210, 219 и световен рекорд от 222 кг. в движението за двубой от 395 кг.

Втори се нареди Алиреза Моеини (Иран) с 391 кг (182+209), а бронза спечели сънародникът му Али Алипур с 387 (176+211).

Снимка: bTV

"Когато казват, че няма да успея, точно тогава съм най-мотивиран. Истината е, че предпочетох да не взимам медал в изхвърлянето, отколкото да е сребърен. Не ми прилича. В последната година ми се получава изхвърлянето, но явно този път реших да вкарам напрежение", заяви пред bTV суперталантът.

"Това е една от най-ценните ми титли, защото много хора ме подкрепят, много хора очакваха да взема златния медал. Аз ги накарах за момент да се съмняват, но се преборих. Дадох на хората това, което заслужават. Българското знаме беше най-отгоре, чухме химна и много българи пяха "Българи юнаци!". Благодаря на всички за подкрепата. Обичам ви!", каза още Насар.

