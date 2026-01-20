Търсят се: 1,5 млн. евро за БОК (ВИДЕО)

Българският олимпийски комитет (БОК) се нуждае от милион и половина евро през 2026 г., но не се знае от къде ще дойдат те.

Това стана ясно след събранието на Изпълнително бюро на Весела Лечева, което утвърди и делегацията на България за Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Заради хаоса в комитета финансирането от държавния бюджет е стопирано.

Търсят се

"Приели сме бюджет, сега започваме да търсим пари. Горе-долу около милион и половина евро е рамката. Малко по-малко от миналата година. Тепърва ще видим откъде ще търсим пари, защото знаете, че от министерството няма как да ни бъдат отпуснати", обясни членът на Изпълнителното бюро и президент на федерацията по волейбол - Любомир Ганев.

"За първи път съм в такава ситуация – с вързани ръце сме, как се прави бюджет, след като нямаме никаква информация по отношение на разходи, администрация. Нямам представен отчет за изминалата година на база, на който трябва да се формира новият. Това обаче, което сме представили като програма и сме го облекли в бюджет, може би е основното, което трябва да изпълни един олимпийски комитет. Това е програма минимум", продължи Лечева.

"Не е постъпило искане за бюджет пред ММС. Вече има прецедент в държавата – удължен бюджет, ще правим актуализация на бюджета по средата на годината. Това показва абсурдността на олимпийското движение в момента. В олимпийска година – Зимни олимпийски игри и Младежки олимпийски игри предстоят"

"До тази ситуация се стигна не заради делата, а поради това, че никой не се съобрази с решенията и определенията на МОК – те бяха в две посоки, да има преходен период на управление. Съвместен и добронамерен подход, ние апелирахме няколко пъти към старото ръководство. Нито един от нашите аргументи не беше чут. Предстои да правим бюджет и пред МОК по програма "Олимпийска солидарност". Там са спрени средствата към БОК. Дори и да планираме средства, те няма как да дойдат"

"МОК прави изключение, продължава финансирането що се касае до състезатели и спортисти. Обаче се наложи да се открият лични сметки на състезателите, тъй като средствата не могат да бъдат превеждани към Националния олимпийски комитет. Никой не е доволен от този развой, но с максимални усилия при минимални възможности гледаме да работим. По сметките на БОК е преведена сума за обезпечаване на нашите състезатели. Нашата дейност – по отношение на участие на всички форуми, организирани от МОК, 80% плащаме от собствения джоб за разходи. До този момент няма как да бъдат получени средства"

"Знам колко много тежат тези очаквания като бивш състезател. Да покажат на максимум собствените си възможности. Те са наистина изключително талантливи деца. Грамотни, образовани, владеят перфектно чужди езици. Имат увереността, че могат да направят добри резултати и да им пожелаем това да стане на Олимпийски игри. Всеки един от тях може да е в топ 6, с изключение на някои от състезателите, разбира се, пожелавам им го да бъде на Олимпийските игри.", завърши избраната за президент на централата.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK