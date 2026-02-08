Това е новият герой на България - Тервел Замфиров! (ВИЗИТКА+СНИМКИ)

Тервел Замфиров записа със златни букви името си в спортната история на България. Той спечели бронзов медал в паралелния гигантски слалом в сноуборда на Олимпийските игри в Милано/Кортина.

Кой е Тервел Замфиров?

Тервел Замфиров е роден на 22 февруари 2005 г. в София.

Той е единствения български световен шампион в паралелния слалом при мъжете.

Има 4 титли от младежките световни първенства, една от които е завоювана в отбор с по-малката му сестра.

По-малко от месец преди дебюта си на Олимпийските игри той постига първия си успех в Световната купа, печелейки гигантския слалом пред родна публика в Банско на 18 януари 2026 г.

Когато не е на пистата заляга над учебниците, защото учи ветеринарна медицина. Освен на зимните олимпийски игри, той може да ни представлява и на летните, защото има черен колан по джудо.

За България това е първи медал от Зимна Олимпиада от 2006 г., когато Евгения Раданова стана вицешампионка на 500 метра в шорттрека отново на италианска земя - в Торино.

Така Тервел Замфиров се нареди сред едва петимата спортисти от страната с отличия от зимни Игри. Екатерина Дафовска остава единствената шампионка, след като триумфира в индивидуални старт на 15 километра в биатлона в Нагано'98. Първият медал за България носи през 1980 година Иван Лебанов - бронз в ски бягането на 30 километра.

Бронзово отличие има Ирина Никулчина от Солт Лейк Сити 2002 от преследването на биатлона.

Раданова остава най-успешната като брой спечелени отличия - три в шорттрека - сребро на 500 метра и с бронз на 1500 метра в Солт Лейк Сити 2002 и отново сребро от Торино 2006.

България вече има общо седем медала от зимни форума - 1 златен, 2 сребърни и 4 бронзови.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK