Тръмп открадна шоуто и посочи фаворита си на световното (ВИДЕО)

Американският президент получи специална награда от ФИФА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп открадна шоуто по време на жребия за световното първенство през 2026 г.!

Силният човек отвъд океана първо беше удостоен със специална награда за мир от ФИФА заради приноса му към прекратяването на 8 войни. След това Тръмп изтегли топката с името на САЩ.

Републиканецът привлече вниманието и с танца, който превърна в своя запазена марка - на фона на песента Y.M.C.A на диско групата Village People.

Тръмп посочи своя фаворит на мондиала, който за първи път в историята ще се проведе в 3 държави - САЩ, Канада и Мексико.

"Испания, без съмнение, е един от фаворитите. Това е страхотен отбор и винаги е бил такъв. Аз съм голям фен на Испания, обичам тази страна. Бих казал, че имат много добри шансове.", коментира той.

Снимка: Getty Images

Жребият е хвърлен

Световното първенство ще бъде открито с двубой между Мексико и Република Южна Африка на ст. Ацтека на 11 юни догодина, като това ще е повторение на откриващия мач от Мондиала през 2010 г.

Най-непредвидима изглежда групата на Англия, чийто тим ще мери сили с Хърватия, Гана и Панама. Франция се падна със Сенегал, Норвегия, както и с победител от баражите.

Аржентина и Португалия са в един поток, като може да се срещнат рано в директните елиминации. Това гарантира сблъсък между приключващите славните си кариери Лионел Меси и Кристиано Роналдо.

САЩ ще се борят за излизане от групата си срещу Парагвай, Австралия и победител от бараж.

Снимка: Getty Images

