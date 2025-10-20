Треньорката на починалото момче: Беше кротко дете, но се събра с брат си (ВИДЕО)

15-годишното момче, което почина трагично след като бе наръгано в столичен търговски център, е тренирало вдигане на тежести. Пред bTV неговата треньорка - Кристиана Колева, разкри, че младежът е бил кротък, но се е подвел по брат си.

Трагедията

"За съжаление, едно прекрасно детенце си отиде от този свят. Краси беше много кротко дете, щяхме да ходим в Карлово (на състезание). Той изобщо не успя да стигне до това състезание, щеше да участва в кат. до 52 кг", започна разказа си Колева.

"Работя предимно с деца от малцинствата. Гордея се, защото съм създала много европейски и световни шампиони", добави тя и продължи - "Краси беше кротко дете до един момент, в който не се събра отново с брат си Асен. Той започна да идва с него в зала. Казах му: "не се движи с брат ти, той е конфликтна личност".

"Спря да идва на тренировки. Каза: "Тренер, знаеш колко те обичам, ще дойда". Така и не дойде", добавя разстроената треньорка.

"Не знам какво е правил в този МОЛ, чаках го на тренировки, цяла нощ му звънях и после ми казаха, че той е починал".

"Ние всеки ден с моя колега ги събираме в залата, говорим им да бъдат добри хора, да не се бият. Винаги сме им казвали да са кротки, защото могат да попаднат на скинари, на агитки... Няма ден, в който да не им говорим", добави Кристиана Колева, която е треньор и в националния отбор.

Вчера, 19 октомври, около 20:00 ч. е постъпил сигнал в столичната полиция за спречкване между две компании, след което младежът пострада. Той почина в "Пирогов".

След случая предполагаемият извършител избяга.

Преди полунощ той бе задържан от полицията. Той също е на 15 години.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK