Трима българи на финал на световното първенство по скокове на батут

Стискаме им палци по-късно тази вечер

Летящ старт за българския отбор на Световното първенство по скокове на батут в Памплона.

Страната ни си осигури три финала в дисциплината "Батут индивидуално" в групата 11-12-годишни.

Младите надежди

При момичетата за отличията ще спорят Никол Филипова, която остана втора в квалификацията с резултат 93.120 т. и Елена Михайлова, която зае петото място в пресявките с 89.830 т.

При момчетата Георги Беловодски намери място сред най-добрите с осми резултат - 89.270 т.

Финалите започват в 21:30 ч. българско време.

Шампионатът

Това е 31-ото издание на шампионата във възрастовите групи, а паралелно с него испанският град приема и втория Мондиал за юноши и девойки.

Общо 22-ма българи ще стартират в конкуренцията на над 400 състезатели.

Елитът на батута е в Памплона, България атакува отличията

bTV ще ви държи в течение за представянето на българите в новинарските си емисии, на сайта btvsport.bg и на bTV Sport в "Инстаграм" и "Фейсбук".

