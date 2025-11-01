Уволниха коментатор заради брутална шега

След месеци на болка, борба и надежда, норвежката хандбална легенда Камила Херем отново стъпи на терена. Публиката я посрещна с овации, цветя и сълзи. Тя победи един от най-жестоките противници – рака на гърдата.

Това трябваше да бъде момент на чиста радост. Момент, в който силата на духа надделява над страданието. Но радостта беше помрачена от една неуместна „шега“, която смълча залата залата като студен вятър.

Коментаторът на мача, Том Гуликсен, след като нарече Херем „вдъхновение за всички“, добави:

„Поне косата ѝ не е нужно да се суши със сешоар...“

В залата на мача Гьорпен - Сола настъпи неловко мълчание. А по-късно – буря от възмущение. Шегата, насочена към жена, преминала през химиотерапия, беше възприета като жестокост, а не като хумор. Реакцията беше мигновена – клубът Гьорпен се извини, обществото осъди думите, а коментаторът беше уволнен.

По-късно той изрази съжаление: „Съжалявам за всичко, което се случи. Не искам повече да коментирам случая.“

А 39-годишната Камила? Тя запази спокойствие и достойнство. Съпругът ѝ и треньор Щефен Стегавик каза кратко: „Това беше злощастен и необмислен коментар. Клубът реагира правилно. За нас историята е приключила.“

