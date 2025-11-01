bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Уволниха коментатор заради брутална шега

Поне косата ѝ не е нужно да се суши със сешоар..., изцепи норвежецът

Уволниха коментатор заради брутална шега

След месеци на болка, борба и надежда, норвежката хандбална легенда Камила Херем отново стъпи на терена. Публиката я посрещна с овации, цветя и сълзи. Тя победи един от най-жестоките противници рака на гърдата. 

Това трябваше да бъде момент на чиста радост. Момент, в който силата на духа надделява над страданието. Но радостта беше помрачена от една неуместна шега“, която смълча залата залата като студен вятър. 

Коментаторът на мача, Том Гуликсен, след като нарече Херем вдъхновение за всички“, добави:

Поне косата ѝ не е нужно да се суши със сешоар...“

В залата на мача Гьорпен - Сола настъпи неловко мълчание. А по-късно буря от възмущение. Шегата, насочена към жена, преминала през химиотерапия, беше възприета като жестокост, а не като хумор. Реакцията беше мигновена клубът Гьорпен се извини, обществото осъди думите, а коментаторът беше уволнен.

Руска хандбалистка: Норвегия искаше да ми вземе децата

По-късно той изрази съжаление: Съжалявам за всичко, което се случи. Не искам повече да коментирам случая.“

А 39-годишната Камила? Тя запази спокойствие и достойнство. Съпругът ѝ и треньор Щефен Стегавик каза кратко: Това беше злощастен и необмислен коментар. Клубът реагира правилно. За нас историята е приключила.“

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Една от най-добрите в света: Дайте паспорт на детето ми и ще играя!

Тагове:

любов цветя фенове норвегия уволнение шега хандбал коментатор коса лак на гърдата

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Везенков вдигна Джокович на крака

Везенков вдигна Джокович на крака
Признаха избора на Весела Лечева за председател на БОК

Признаха избора на Весела Лечева за председател на БОК
Шансът на живота: Иван Иванов влиза в турнира на Джокович!

Шансът на живота: Иван Иванов влиза в турнира на Джокович!
Карлос Насар решава бъдещето си до два месеца (ВИДЕО)

Карлос Насар решава бъдещето си до два месеца (ВИДЕО)

Последни новини

Везенков вдигна Джокович на крака

Везенков вдигна Джокович на крака
На 22, а вече е решил: Изборът на Александър Папазов

На 22, а вече е решил: Изборът на Александър Папазов
Шансът на живота: Иван Иванов влиза в турнира на Джокович!

Шансът на живота: Иван Иванов влиза в турнира на Джокович!
Меси печели толкова, че 22 клуба в MLS се чувстват бедни!

Меси печели толкова, че 22 клуба в MLS се чувстват бедни!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV