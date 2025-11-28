В Москва разкриха тайния си коз: Русенецът, който всички очакват!

Роденият в Русе вратар Александър Георгиев, вече е официално част от Спартак Москва. Вратарят подписа двугодишен договор, който ще му донесе близо 400 000 евро плюс бонуси. За мнозина фенове това е изненадваща новина – само преди няколко месеца Георгиев се надяваше да продължи кариерата си в НХЛ.

Снимка: sports.ru

След кратък престой в Бъфало, където не успя да се задържи, Георгиев се връща в Русия, за да се опита да възроди формата си и да подсили вратарския пост на Спартак.

Вратарският проблем на Спартак

Дмитрий Николаев и Артьом Загидулин носеха надеждите на клуба, но нестабилността им и честите провали доведоха до необходимостта от нов конкурент. Присъствието на Георгиев вече оказа положителен ефект – Загидулин записа впечатляващи 32 спасявания срещу Казан, а нападателят Никита Коростелев призна: „Посрещнахме го с отворени обятия.“

Кариерата отвъд Русия

Георгиев има дълъг и интересен път: юношески години в Химик Воскресенск, последвани от периоди във Финландия и НХЛ. В САЩ той бе титуляр за Рейнджърс и Колорадо, с впечатляващи 40 победи в 62 мача през сезон 2022/23 и участие в Мача на звездите през следващия сезон. Но формата му спадна и процентът на спасявания падна до 89,7%. След няколко неуспешни опита да се задържи в НХЛ и АХЛ, сега 29-годишният Георгиев има шанс за нов старт в КХЛ.

Какво очаква Спартак?

Очаква се Георгиев да дебютира в мача срещу Автомобилист, а феновете вече усещат промяна в отбора. Спартак, един от най-резултатните тимове в лигата, сега ще разчита на русенския вратар да стабилизира защитата и да върне увереността на отбора.

България

Снимка: sports.ru

Георгиев е единственият хокеист, роден в България, който е имал възможността да играе в едно от най-силните първенства в света. Той и семейството му напускат Русе, за да заминат за Русия, когато Александър е още бебе. Там вратарят започва хокейната си кариера, като по-късно играе и в първенството на Финландия.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK