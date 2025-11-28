bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

В Москва разкриха тайния си коз: Русенецът, който всички очакват!

Александър Георгиев подписа със Спартак

В Москва разкриха тайния си коз: Русенецът, който всички очакват!
sports.ru

Роденият в Русе вратар Александър Георгиев, вече е официално част от Спартак Москва. Вратарят подписа двугодишен договор, който ще му донесе близо 400 000 евро плюс бонуси. За мнозина фенове това е изненадваща новина – само преди няколко месеца Георгиев се надяваше да продължи кариерата си в НХЛ.

Снимка: sports.ru

След кратък престой в Бъфало, където не успя да се задържи, Георгиев се връща в Русия, за да се опита да възроди формата си и да подсили вратарския пост на Спартак.

Вратарският проблем на Спартак

Дмитрий Николаев и Артьом Загидулин носеха надеждите на клуба, но нестабилността им и честите провали доведоха до необходимостта от нов конкурент. Присъствието на Георгиев вече оказа положителен ефект – Загидулин записа впечатляващи 32 спасявания срещу Казан, а нападателят Никита Коростелев призна: „Посрещнахме го с отворени обятия.“

Кариерата отвъд Русия

Георгиев има дълъг и интересен път: юношески години в Химик Воскресенск, последвани от периоди във Финландия и НХЛ. В САЩ той бе титуляр за Рейнджърс и Колорадо, с впечатляващи 40 победи в 62 мача през сезон 2022/23 и участие в Мача на звездите през следващия сезон. Но формата му спадна и процентът на спасявания падна до 89,7%. След няколко неуспешни опита да се задържи в НХЛ и АХЛ, сега 29-годишният Георгиев има шанс за нов старт в КХЛ.

Леденият дом на Славия – минало, настояще и бъдеще (ВИДЕО)

Какво очаква Спартак?

Очаква се Георгиев да дебютира в мача срещу Автомобилист, а феновете вече усещат промяна в отбора. Спартак, един от най-резултатните тимове в лигата, сега ще разчита на русенския вратар да стабилизира защитата и да върне увереността на отбора.

България

Снимка: sports.ru

Георгиев е единственият хокеист, роден в България, който е имал възможността да играе в едно от най-силните първенства в света. Той и семейството му напускат Русе, за да заминат за Русия, когато Александър е още бебе. Там вратарят започва хокейната си кариера, като по-късно играе и в първенството на Финландия.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Хокеен фен е с опасност за живота след ужасяващо падане от трибуните
Тагове:

нхл Русия Русе хокей на лед заплата вратар спартак москва александър георгиев

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

България удари Армения в квалификациите за Евробаскет 2029 (ВИДЕО)

България удари Армения в квалификациите за Евробаскет 2029 (ВИДЕО)
Лудогорец победи Селта и изравни постижение на Барселона (ВИДЕО)

Лудогорец победи Селта и изравни постижение на Барселона (ВИДЕО)
Кабаков и VAR лишиха Йънг Бойс от точка в Лига Европа (ВИДЕО)

Кабаков и VAR лишиха Йънг Бойс от точка в Лига Европа (ВИДЕО)
Лион постигна най-гръмката победа в Европа този сезон (ВИДЕО)

Лион постигна най-гръмката победа в Европа този сезон (ВИДЕО)
Пини Гершон покани родителите: Обичайте децата си! Оставете критиките на треньорите!

Пини Гершон покани родителите: Обичайте децата си! Оставете критиките на треньорите!

Последни новини

"Бях на 17 и плаках…" Истината за гърдите на Симона Халеп
Слънчогледите и смъртта на баскетболното игрище, които обединиха цялата нация

Слънчогледите и смъртта на баскетболното игрище, които обединиха цялата нация
Екатерина Велика на 50! (ВИДЕО)

Екатерина Велика на 50! (ВИДЕО)
Живот след върховете: легендата от село Джурово (ВИДЕО)

Живот след върховете: легендата от село Джурово (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV