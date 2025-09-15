bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Великобритания скърби за бивш световен шампион

Боксьорът Рики Хатън беше намерен мъртъв в дома си

Великобритания скърби за бивш световен шампион

Великобритания скръби за Рики Хатън. Бившият световен шампион по бокс беше намерен мъртъв в дома си в Манчестър. Новината идва само седмици, след като 46-годишната звезда обяви завръщането си на ринга.

От полицията в Тамсайд оповестиха, че няма данни за подозрителни обстоятелства при смъртта на легендата, засилвайки спекулациите, че боксьорът е посегнал на живота си.

В последните дни Хатън не отговарял на съобщения и обаждания. Приятели сигнализирали, след като, нехарактерно за него, не се появил на събитие, на което трябвало да присъства един от боксьорите му.

Тежък живот

Хатън работеше като треньор след края на кариерата си и имаше планирано завръщане с мач срещу Ейс Ал Дах (ОАЕ) в Дубай на 2 декември.

Шампионът открито говореше за психичните си проблеми, борбата с наркозависимостта, както и за опитите за самоубийство. "Отивам в кръчмата, връщам се, изваждам ножа и седя на тъмно, плачейки истерично", шокира преди 9 години боксьорът в интервю пред BBC.

45 победи от 48 мача

Кариерата на Хатън продължи от 1997 до 2012 г. Има 45 победи в 48 мача на професионалния ринг. Най-запомнящи се са успехите му срещу Костя Цзю и Хосе Луис Кастийо, но има и болезнени загуби от легендите Флойд Мейуедър и Мани Пакиао.

Големи боксови имена изказаха своите съболезнования в социалните мрежи. "Загубихме не само един от най-великите британски боксьори, но и приятел, ментор, воин", написа друг бивш световен шампион - Амир Хан.

Тайсън Фюри публикува две снимки с Хатън и добави: "Не мога да повярвам. Почивай в мир, легендо!".

Момчето от народа

Хатън - голям фен на Манчестър Сити, планирал да присъства на дербито с Юнайтед вчера, спечелено от "гражданите" с 3:0, като дори имал резервация за корпоративната зона на Етихад Стейдиъм. Беше известен и като почитател на групата Oasis.

Той израсна от аматьорските и националните турнири, за да се изправи срещу най-добрите боксьори на своето поколение. Близкият му до хората характер го превърна в любимец на феновете, пишат медиите на Острова.

Тагове:

завръщане наркотици самоубийство бокс депресия Великобритания изповед амир хан тайсън фюри рики хатън бивш световен шампион 46

