Великобритания скърби за бивш световен шампион

Великобритания скръби за Рики Хатън. Бившият световен шампион по бокс беше намерен мъртъв в дома си в Манчестър. Новината идва само седмици, след като 46-годишната звезда обяви завръщането си на ринга.
От полицията в Тамсайд оповестиха, че няма данни за подозрителни обстоятелства при смъртта на легендата, засилвайки спекулациите, че боксьорът е посегнал на живота си.
В последните дни Хатън не отговарял на съобщения и обаждания. Приятели сигнализирали, след като, нехарактерно за него, не се появил на събитие, на което трябвало да присъства един от боксьорите му.
Хатън работеше като треньор след края на кариерата си и имаше планирано завръщане с мач срещу Ейс Ал Дах (ОАЕ) в Дубай на 2 декември.
Шампионът открито говореше за психичните си проблеми, борбата с наркозависимостта, както и за опитите за самоубийство. "Отивам в кръчмата, връщам се, изваждам ножа и седя на тъмно, плачейки истерично", шокира преди 9 години боксьорът в интервю пред BBC.
Кариерата на Хатън продължи от 1997 до 2012 г. Има 45 победи в 48 мача на професионалния ринг. Най-запомнящи се са успехите му срещу Костя Цзю и Хосе Луис Кастийо, но има и болезнени загуби от легендите Флойд Мейуедър и Мани Пакиао.
Големи боксови имена изказаха своите съболезнования в социалните мрежи. "Загубихме не само един от най-великите британски боксьори, но и приятел, ментор, воин", написа друг бивш световен шампион - Амир Хан.
Today we lost not only one of Britain’s greatest boxers, but a friend, a mentor, a warrior, Ricky Hatton.— Amir Khan (@amirkingkhan) September 14, 2025
As fighters, we tell ourselves we’re strong — we train, we sweat, we take hits, we get up. But sometimes the hardest fight happens in silence, in the mind. Mental health… pic.twitter.com/JwSaYJe6XE
Тайсън Фюри публикува две снимки с Хатън и добави: "Не мога да повярвам. Почивай в мир, легендо!".
Хатън - голям фен на Манчестър Сити, планирал да присъства на дербито с Юнайтед вчера, спечелено от "гражданите" с 3:0, като дори имал резервация за корпоративната зона на Етихад Стейдиъм. Беше известен и като почитател на групата Oasis.
Той израсна от аматьорските и националните турнири, за да се изправи срещу най-добрите боксьори на своето поколение. Близкият му до хората характер го превърна в любимец на феновете, пишат медиите на Острова.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK