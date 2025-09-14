bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Сити разнищи Юнайтед, Холанд блести

„Червените дяволи“ правят най-слабия си старт от 1992 г. насам

Сити разнищи Юнайтед, Холанд блести
AFP

Манчестър Сити сложи край на серията от 4 мача без победа срещу Манчестър Юнайтед. "Гражданите" спечелиха с 3:0 в дербито на четвъртия кръг в английската Висша лига.

Два гола за тима на Пеп Гуардиола отбеляза Арлинг Холанд, а един реализира Фил Фоудън.

Загубата оставя "червените дяволи" с 4 точки след 4 кръга - най-слабият им старт на сезон от 1992 г. насам.

Юнайтед е 14-и, докато Сити заема осмата позиция с актив от 6 точки. В следващия кръг отборът на Рубен Аморим приема Челси, а Сити гостува на Арсенал.

Дерби без интрига

Днес Сити поведе в 18' - Жереми Доку центрира от втория опит и намери Фоудън, който вкара с глава. Така халфът вече има 7 попадения срещу Юнайтед, като е отбелязвл повече само във вратата на Брайтън.

В 53' Холанд се справи с Люк Шоу и оползотвори извеждащо подаване на Доку за 2:0.

Четвърт час по-късно Холанд оформи класическия успех след пас на Бернардо Силва.

По този начин Сити се върна на победния път, реванширайки се на феновете си частичмо за пораженията от Тотнъм (0:2) и Брайтън (1:2).

