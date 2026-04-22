Вместо в залата – в родилното: треньорът на Карлос Насар очаква първо дете

Треньорът на суперталната от Червен бряг Карлос Насар - Павел Христов – няма да бъде до своя възпитаник в Батуми за европейското първенство. Причината обаче е повече от щастлива – той очаква първото си дете.

„Не съм в Батуми, защото ме очаква една голяма радост в личен план. Жена ми е бременна и съвсем скоро очакваме нашето първо дете“, сподели Христов пред bTV.

Въпреки отсъствието си от залата, специалистът остава напълно уверен в представянето на своя състезател. Според него възможностите на Насар са достатъчни за титлата дори с минимален брой успешни опити.

„Като знам неговите възможности и като видя възможностите на конкуренцията, оставам с впечатление, че може да стане европейски шампион с по един успешен опит в изхвърлянето и изтласкването“, заяви треньорът.

Христов няма да пропусне старта на своя възпитаник, макар програмата му в България да остава натоварена. По същото време той ще бъде в залата с децата от клуба.

„Ще го гледам по телевизията, дори и на телефона, ако се наложи. В петък имаме тренировка с децата и ще съчетая нещата – тренировка, очакването да стана баща и подкрепата към Карлос. Ще бъде 3 в 1!“, каза още той с усмивка.

След завръщането на Насар в България Христов планира специално посрещане за исполина в тежката атлетика заедно с младите щангисти от клуба.

„Живот и здраве, ще организираме посрещане. Ще взема децата с мен – той го заслужава“, подчерта Христов, който е син на треньора на Насар - Илиян Илиев, който почина в края на 2022 г.