Вместо в залата – в родилното: треньорът на Карлос Насар очаква първо дете

Павел Христов пред bTV: Може да стане шампион с по един успешен опит в изхвърлянето и изтласкването

Треньорът на суперталната от Червен бряг Карлос Насар - Павел Христов – няма да бъде до своя възпитаник в Батуми за европейското първенство. Причината обаче е повече от щастлива – той очаква първото си дете.

„Не съм в Батуми, защото ме очаква една голяма радост в личен план. Жена ми е бременна и съвсем скоро очакваме нашето първо дете“, сподели Христов пред bTV.

Въпреки отсъствието си от залата, специалистът остава напълно уверен в представянето на своя състезател. Според него възможностите на Насар са достатъчни за титлата дори с минимален брой успешни опити.

„Като знам неговите възможности и като видя възможностите на конкуренцията, оставам с впечатление, че може да стане европейски шампион с по един успешен опит в изхвърлянето и изтласкването“, заяви треньорът.

Преди битката за ново злато: Насар обявен за №1 в Европа! (СНИМКИ и ВИДЕО)

Христов няма да пропусне старта на своя възпитаник, макар програмата му в България да остава натоварена. По същото време той ще бъде в залата с децата от клуба.

„Ще го гледам по телевизията, дори и на телефона, ако се наложи. В петък имаме тренировка с децата и ще съчетая нещата – тренировка, очакването да стана баща и подкрепата към Карлос. Ще бъде 3 в 1!“, каза още той с усмивка.

След завръщането на Насар в България Христов планира специално посрещане за исполина в тежката атлетика заедно с младите щангисти от клуба.

„Живот и здраве, ще организираме посрещане. Ще взема децата с мен – той го заслужава“, подчерта Христов, който е син на треньора на Насар - Илиян Илиев, който почина в края на 2022 г.

Карлос Насар пред bTV: Ще дам каквото мога за България (ВИДЕО)
Лудогорец: Трудно ще вземем титлата, чертаят се смехотворни схеми

Лудогорец: Трудно ще вземем титлата, чертаят се смехотворни схеми
Три блондинки бяха в ложата му, днес се скита из пустинята и прилича на бездомник!

Три блондинки бяха в ложата му, днес се скита из пустинята и прилича на бездомник!
Галя Шатова е десета в Европа! (ВИДЕО)

Галя Шатова е десета в Европа! (ВИДЕО)
Видич за Бербатов: Със сигурност помни шпагатите и нарушенията! (ВИДЕО)

Видич за Бербатов: Със сигурност помни шпагатите и нарушенията! (ВИДЕО)

Кирил Милов е европейски шампион!

Кирил Милов е европейски шампион!
Олимпиакос прави немислимото – Везенков и Коди в една стартова петица!

Олимпиакос прави немислимото – Везенков и Коди в една стартова петица!
Един жест от Тина Димитрова, който може да промени съдби (ВИДЕО)

Един жест от Тина Димитрова, който може да промени съдби (ВИДЕО)
Джорджина плати последните 120 000 евро и спаси живота на дете

Джорджина плати последните 120 000 евро и спаси живота на дете
