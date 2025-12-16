bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Заседанието на УС на БОК с Костадинова не се състоя

Преди Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина

Заседанието на УС на БОК с Костадинова не се състоя
Lap.bg

Заседанието на ръководения от Стефка Костадинова Управителен съвет на Българския олимпийски комитет не се състоя, съобщиха от пресслужбата на избраната за председател на централата Весела Лечева.

Генералният секретар Данаил Димов бе днес в сградата на БОК, но така и не успя да се срещне със Стефка Костадинова или нейния генерален секретар Белчо Горанов, който по същото време бе на Годишните награди на Българската федерация по борба.

Акредитации, облекло, химн и знаме: Работи ли БОК преди Игрите в Милано?

"Г-жа Стефка Костадинова и г-н Белчо Горанов плануваха да проведат днес от 12,30 ч. в сградата на БОК на ул. „Ангел Кънчев“ №4 заседание на стария Управителен съвет, който бе освободен от отговорност на 19 март 2025 година от Общото събрание Изпълнително бюро с две точки:

1. Информация за подготовката за участие на Българската олимпийска делегация в Милано Кортина 2026

2. Определяне на дата, час, място и дневен ред за провеждане на Общо събрание на БОК за утвърждаване на Българската олимпийска делегация за участие в Олимпийските игри Милано Кортина 2026

3. Разни

Снимка: Lap.bg

Преди Зимните олимпийски игри

В тази връзка избраният за генерален секретар Даниел Димов отиде на среща в БОК, за да информира стария УС отново за определенията на МОК, както и за текстовете в устава на БОК, които засягат сформирането на олимпийската делегация. Според Устава на БОК единственият компетентен орган, който може да вземе решение за участието на българската делегация в ЗОИ Милано Кортина 2026 е Изпълнителното бюро, избрано на Общото събрание на 19 март 2025 година.

Дали заради големия медиен интерес или поради други причини, УС не се проведе в уречения час, но в администрацията е депозирано писмото на Весела Лечева (с дата 15.12.2025 г), касаещо този важен за олимпийското ни движение въпрос", заявиха от пресслужбата на Весела Лечева.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

весела лечева Италия заседание стефка костадинова бок милано управителен съвет зимни олимпийски игри кортина състоя

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

„Нямахме пари за храна!“ Как Лудогорец изкова нападателя, който гони Холанд?

„Нямахме пари за храна!“ Как Лудогорец изкова нападателя, който гони Холанд?

"Знаех за плащанията", призна Лапорта по случая "Негрейра" (ВИДЕО)
Спортистите ни отиват на Игрите в Кортина/Милано с български флаг! (ВИДЕО)

Спортистите ни отиват на Игрите в Кортина/Милано с български флаг! (ВИДЕО)
Станка Златева: Беше година с интриги и много глупости

Станка Златева: Беше година с интриги и много глупости
Акредитации, облекло, химн и знаме: Работи ли БОК преди Игрите в Милано?

Акредитации, облекло, химн и знаме: Работи ли БОК преди Игрите в Милано?

Последни новини

61 милиона евро: Мбапе спечели срещу ПСЖ

61 милиона евро: Мбапе спечели срещу ПСЖ
ЦСКА се оборудва с тайното оръжие на Леброн и Роналдо (ВИДЕО и СНИМКИ)

ЦСКА се оборудва с тайното оръжие на Леброн и Роналдо (ВИДЕО и СНИМКИ)

"Знаех за плащанията", призна Лапорта по случая "Негрейра" (ВИДЕО)
„Нямахме пари за храна!“ Как Лудогорец изкова нападателя, който гони Холанд?

„Нямахме пари за храна!“ Как Лудогорец изкова нападателя, който гони Холанд?
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV