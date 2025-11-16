"Живей като шампион": Тайният еликсир на семейство Бекъм (ВИДЕО)

Какво стои зад успеха на най-добрите в света? Как тренират, как се хранят и как се грижат за околната среда? Новата поредица на bTV "Живей като шампион" търси отговорите - ексклузивно на VOYO.bg, с откъси от всеки епизод в ефира на предаването "Тази събота и неделя".

След дебютния епизод, посветен на ЛеБрон Джеймс и силата на дисциплината, съня и биохакинга, вторият епизод отвежда зрителите зад кулисите на едно от най-известните и обсъждани семейства на планетата - Виктория и Дейвид Бекъм. Той е футболна легенда с над 100 мача за Англия и шест шампионски титли с три различни клуба. Тя е бивша поп звезда и модна икона. Двама души, които превърнаха личния си стил, дисциплина и ангажираност в глобална марка.

Виктория: 25 години желязна дисциплина

За някои хора диетата е избор. За други - навик. Но за Виктория Бекъм тя е начин на живот. Вече над 25 години тя не променя дневното си меню: риба на скара и зеленчуци на пара. Без сосове, без мазнини, без захар. Към режима си добавя суперхрани и нутриенти с фокус върху дълголетието: колаген, омега-3, витамини D3 и K2, магнезий, цинк.

Дейвид: чисто, балансирано, функционално

Закуската му е протеинова, обядът - чист и балансиран, вечерята – лека и богата на зеленчуци. Между храненията: ядки, кисело мляко и протеинови смутита. И той разчита на добавки за възстановяване - включително от собствената си линия, разработена с учени от NASA.

Двамата избягват преработени храни, рафинирана захар, бяло брашно, а Виктория напълно изключва млечните продукти. Всеки ден яде по четири броя авокадо.

Тренировки за двама: ритуал, дисциплина и партньорство

За семейство Бекъм фитнесът не е мода, а начин на живот, толкова важен, колкото кариерата и семейството. Двамата често тренират заедно. Кардио, силови тренировки и индивидуален подход. Всичко това превръща движението в техен семеен ритуал

Зеленият еликсир на Бекъмови

Когато става дума за дисциплина, стил и дълголетие, семейство Бекъм не оставят нищо на случайността. Всеки техен ден започва с Green Glow Smoothie или "Зеления еликсир на Бекъмови".

В основата му са натурални и супер храни като спанак, броколи, зелена ябълка и краставица - всички богати на витамини и антиоксиданти, които поддържат имунната система и забавят стареенето.

Рецептата:

1 ч. спанак

1/2 ч. броколи

1/2 краставица

1/2 авокадо

1/2 зелена ябълка

1 киви

сок от 1/2 лимон

джинджифил

1 ч. л. чиа

200–250 мл вода или кокосова вода

лед

Живот в хармония с природата: устойчивата страна на семейство Бекъм

Да бъдеш шампион не значи само да тренираш здраво и да се храниш правилно. Истинските шампиони се грижат не само за себе си, но и за света около тях. Дейвид и Виктория Бекъм превръщат личния си стил и популярност в платформа за устойчивост, отговорност и грижа към планетата.

Виктория създава своя веганска козметична линия, която се отличава с използването на натурални и екологично чисти съставки. В модната си линия тя залага на устойчиви материи като органичен памук и рециклирани тъкани.

Дейвид се грижи за пчелни кошери и отглежда плодове и зеленчуци в собствена органична ферма.

Семейството използва екологично съобразени транспортни средства и се стреми към енергийна ефективност в дома си, като част от своята философия за устойчивост

Българската следа: Гергана и Иван Божинови в студиото

Гости в епизода са фитнес инструкторите и семейство Гергана и Иван Божинови – двойка, за която спортът също е общ ритъм.

Двамата споделят своя опит за силата на тренировките с партньора, ролята на дисциплината и дългогодишния хранителен режим.

