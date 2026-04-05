Злато за Тервел Замфиров и Андреа Коцинова в Банско

Тервел Замфиров (Юлен) и Андреа Коцинова (Юлен) спечелиха титлите в паралелния слалом на Държавното първенство по сноуборд за мъже и за жени в Банско.

Световният шампион в паралелния слалом от Енгадин 2025 Тервел Замфиров победи на финала съотборника си Кристиан Георгиев. В спора за бронза Александър Кръшняк (Юлен) надделя над Радослав Янков (Амер Спортс), който вчера стана шампион паралелния гигантски слалом.

В надпреварата при жените Коцинова загуби на финала от японката Инка Уада, но взе златото от държавното първенство в дисциплината.

Аглика Георгиева (Юлен) се окичи със среброто. Тя спечели малкия финал срещу друга японка - Сакура Його.

Биляна Замфирова също от "Юлен" се нареди пета в общото класиране, с което взе бронза в дисциплината, след като вчера стана шампионка в паралелния гигантски слалом.