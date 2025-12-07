bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Зографски продължава да лети! Шанс за подиум във Висла

Още един силен резултат за българина

Зографски продължава да лети! Шанс за подиум във Висла
Reuters

Силното представяне на Владимир Зографски от началото на сезона продължава. Най-добрият ни ски скачач преодоля квалификацията за втория старт на голямата шанца във Висла (Полша) от поредния кръг в Световната купа.

Квалификацията

Българинът направи скок от 132.0 метра, който му осигури 125.7 точки и пета позицияЗографски без проблем намери място сред 50-те участници в същинското състезание, което предстои по-късно следобед.

Квалификацията бе спечелена от словенеца Домен Превц със скок от 132.5 метра и 136.0 точки.

Шампионът от веригата "Четирите шанци" и носител на Световната купа Даниел Чофених (Австрия) се класира седми със 122.5 точки след скок от 125.0 метра, а лидерът в генералното класиране за Световната купа Анже Ланишек от Словения дели девето място.

Историята се пише в Рука – Зографски лети за рекорд!

В събота Владимир Зографски завърши на 11-о място в първия старт от Световната купа по ски скокове във Висла. Миналия уикенд той записа рекорд в историята на българския ски скок, завършвайки на 4-о място в Рука.

