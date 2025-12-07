Зографски продължава да лети! Шанс за подиум във Висла

Силното представяне на Владимир Зографски от началото на сезона продължава. Най-добрият ни ски скачач преодоля квалификацията за втория старт на голямата шанца във Висла (Полша) от поредния кръг в Световната купа.

Квалификацията

Българинът направи скок от 132.0 метра, който му осигури 125.7 точки и пета позиция. Зографски без проблем намери място сред 50-те участници в същинското състезание, което предстои по-късно следобед.

Квалификацията бе спечелена от словенеца Домен Превц със скок от 132.5 метра и 136.0 точки.

Шампионът от веригата "Четирите шанци" и носител на Световната купа Даниел Чофених (Австрия) се класира седми със 122.5 точки след скок от 125.0 метра, а лидерът в генералното класиране за Световната купа Анже Ланишек от Словения дели девето място.

В събота Владимир Зографски завърши на 11-о място в първия старт от Световната купа по ски скокове във Висла. Миналия уикенд той записа рекорд в историята на българския ски скок, завършвайки на 4-о място в Рука.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK