Зографски записа нова престижно класиране за Световната купа

Българинът е сред най-добрите и във Висла

Най-добрият български ски скачач - Владимир Зографски, записа ново престижно класиране за Световната купа. Той зае шесто място във втория старт на голямата шанца във Висла.

За Зографски това е второ влизане в Топ 6 от началото на сезона, след рекордната четвърта позиция в Рука в края на ноември. През 2018 г. той се нареди шести на финландска земя.

Това е и трето класиране в Топ 10 през настоящия сезон сезон за самоковеца, който беше девети на малката шанца във Фалун (Швеция).

Отново силно представяне

Българинът преодоля квалификацията по-рано днес с пети резултат, а в същинското състезание събра 268.7 точки след скок от 129.5 м в първия кръг, след който бе седми в подреждането и 130.0 м (132.9 и 135.8 точки) при втория си скок във финалния етап.

Победител и във втория старт във Висла стана Домен Превц. Словенецът оглави класирането с общо 282.3 точки след скокове с дължина 137.0 и 132.0 м (137.6 и 144.7 точки).

Златният медалист на малка шанца и сребърен на голяма от Зимните олимпийски игри в Пекин през 2022 г. Рьою Кобаяши (Япония) завърши на втора позиция, след като събра 281.4 точки (130.5 и 129.5 м), а трето място зае Филип Раймунд (Германия) с 276.8 точки (131.5 и 129.0 м).

владимир зографски ски скачач световна купа висла

