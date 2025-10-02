bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Звезда на българското колоездене нападна жена на пътя (ВИДЕО)

Ивайло Габровски плюе след скандал

Рекордьорът по победи в международната колоездачна обиколка на България - 47-годишният Ивайло Габровски, бе заснет как плюе жена в София след скандал на пътя. Видеото е споделено във Facebook групата "Лудостта по пътищата на България. Нека я спрем заедно".

„Велосипедистът караше агресивно, изскочи рязко пред колата, както беше ту в дясно, ту в ляво и след сигнал с клаксона спря рязко на зелен светофар. Препречи ми пътя и като видя, че вадя телефона последва това!", глади текстът към видеото, цитирано от в. "24 часа".

Карал е за отбори във Франция и САЩ

Ивайло има 5 победи в обиколката - печели я през 2003, 2006, 2008, 2009 и 2011 г. Карал е също за отбори във Франция и САЩ. Шампион е и в обиколката на Турция, но бе хванат с положителна проба за допинг и получи наказание.

След като приключи състезателната си кариера, работеше като градинар във Франция и шофьор на камион. Сега живее в София със семейството си и е активен в социалните мрежи, като най-често пише за проблемите в своя спорт. В един период бе и кандидат за шеф на Българския колоездачен съюз.

