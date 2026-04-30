Английско дерби и още много екшън в Лига Европа днес

Шампионската лига ни предложи изключително интересни сблъсъци! Сега е ред и на другите два европейски турнира. Ето и кои са полуфиналните двойки в Лига Европа и Лигата на конференциите:

Лига Европа

Брага срещу Фрайбург

Брага достига едва втория си голям европейски полуфинал, след като елиминира Реал Бетис в четвъртфиналите. Въпреки това, формата им на домашната сцена е далеч от впечатляваща – загубата с 1:2 от Санта Клара през уикенда ги остави на цели 26 точки от върха. Въпреки че са на път да се класират отново за Европа, спечелването на турнира би им осигурило участие в Шампионската лига за първи път от сезон 2023/24. Статистиката също не е на тяхна страна – Брага са спечелили първия мач само в два от последните си 11 елиминационни двубоя в Лига Европа. Все пак надежда дава силната им домакинска форма – 12 победи в последните 16 европейски мача у дома.

Фрайбург, от своя страна, също не се намира в идеална форма. След отпадането за Купата на Германия, те загубиха тежко с 0:4 от Борусия Дортмунд. Въпреки това, германският тим впечатли в Европа, елиминирайки Генк и Селта Виго, и е на прага на историческа серия от 4 поредни победи в елиминациите. Слабата им форма като гост обаче буди притеснение – само две победи в последните 9 гостувания в турнира.

Нотингам Форест срещу Астън Вила

Нотингам Форест достигна до първия си европейски полуфинал от 42 години в отлично настроение, след като разгроми Съндърланд с 5:0 във Висшата лига. Отборът на Витор Перейра е в серия от осем мача без загуба и показва стабилност в ключов момент от сезона. Форест ще се стреми към трета поредна домакинска победа – нещо, което отборът не е постигал през този сезон. Подобен резултат би ги доближил до първи финал в този турнир.

Астън Вила, воден от опитния Унай Емери, е съсредоточил усилията си именно върху Лига Европа. Въпреки загубата от Фулъм, тимът има сериозен европейски опит, а Емери е точният човек за Лига Европа със своите 5 трофея като мениджър в кариерата си. Победа в първия мач би означавала десета поредна европейска победа – постижение, достигано само веднъж от английски клуб.

Лига на Конференциите

Райо Валекано срещу Страсбург

Райо Валекано достигна до полуфиналите след драматичен успех срещу АЕК Атина, въпреки загуба в реванша. Тимът показа характер и в последния си мач, изравнявайки в 99' минута срещу Реал Сосиедад за крайното 3:3. Испанците демонстрират стабилност у дома – пет победи в шест мача от турнира на „Вайекас“ и само две загуби на собствен терен от октомври насам.

Страсбург също впечатлява с характер, след като навакса пасив от 2:0 срещу Майнц, за да продължи напред. Въпреки последвали колебания, драматична победа над Лориен може да се окаже ключова за самочувствието им. Французите впечатлиха с четирите си поредни победи като гости в първите си мачове в Лигата на конфренциите.

Шахтьор Донецк срещу Кристъл Палас

Шахтьор Донецк достига до полуфиналите за трети път в последните 11 години, демонстрирайки устойчивост въпреки трудните обстоятелства. Въпреки убедителната победа над АЗ Алкмаар, украинският отбор не може да разчита на силно домакинско предимство, понеже играе мачовете си в полския град Краков.

Кристъл Палас, носител на ФА Къп, попадна в Лигата на конференциите и се чувства комфортно в турнира. Отборът на Оливер Гласнер има ценен опит от победата над Динамо Киев и показа стабилност при гостуванията си в Европа.