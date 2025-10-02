bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Бетис победи Лудогорец с автогол на свой юноша

В дъждовен Разград липсваха опасни положения

Reuters

Бетис победи Лудогорец с 2:0 насред Разград и записа първи успех в Лига Европа. Джовани ло Селсо откри резултата, а Сон си вкара нелеп автогол.

Какво се случи?

Още в 6' в щаба на Лудогорец дойдоха лоши новини. Едвин Куртулуш получи контузия след единоборство с Жуниор Фирпо и трябваше да бъде принудително заменен от Оливие Вердон.

Мачът се развиваше без сериозни положения, но в 31' Джовани ло Селсо откри резултата с прецизен удар в далечния ъгъл на Серджио Падт.

Снимка: Reuters

Лудогорец създаде най-опасното си положение в добавеното време на първата част. Сон стреля от свободен удар, но топката мина на сантиметри от гредата.

По ирония на съдбата

Второто полувреме започна с натиск на Бетис и той бе ознаменуван с второ попадение. В 53' Айтор Руйбал центрира в наказателното поле, където Фирпо не успя да уцели топката по най-добрия начин и тя с рикошет от Сон влезе в мрежата.

Интересното е, е преди началото на мача Сон, който е юноша на Бетис, разкри, че спортният директор на андалусийците го е помолил да си вкара автогол, но той категорично заяви, че това няма да се случи.

Снимка: Reuters

В 69' Лудогорец стигна до опасно положение в наказателното поле на Бетис. След центриране настана суматоха в наказателното поле, а последвалите удари на футболисти на "орлите" бяха блокирани.

Така Бетис постигна първата си победа в Лига Европа, след като в миналия кръг завърши наравно с Нотингам Форест - 2:2. 

В следващите си мачове Лудогорец ще гостува на ЦСКА, а Бетис ще пътува до Барселона, за да се изправи срещу Еспаньол.

Статистики за двубоя от Лига Европа между Лудогорец и Бетис

Лудогорец
Лудогорец
0 : 2
Бетис
Бетис
54%
Притежание на топката
46%
3
Точни удари
6
10
Неточни удари
6
47
Опасни атаки
35
8
Нарушения
15
6
Корнери
5
2
Засади
5
4-3-3
Формация
4-3-3
Стадион: Huvepharma Arena (Razgrad)

Състави

1
17 15 4 4
3 30 26
14 77 29
9 11 17
6 20 21
24 4 16 23
1
Серхио Падт 1 Серхио Падт
Сон 17 Сон
Едвин Куртулус 15 Едвин Куртулус
Марк Турк 4 Марк Турк
Динис Алмейда 4 Динис Алмейда
Антон Недялков 3 Антон Недялков
Педро 30 Педро
Филип Калоч 26 Филип Калоч
Петър Станич 14 Петър Станич
Ерик Маркъс 77 Ерик Маркъс
Ив Ерик Биле 29 Ив Ерик Биле
1
Айтор Руибал 24 Айтор Руибал
Н. Бернардо де Соуза 4 Н. Бернардо де Соуза
16
Junior firpo 23 Junior firpo
Серги Алтимира 6 Серги Алтимира
Джовани Ло Селсо 20 Джовани Ло Селсо
Марк Рока 21 Марк Рока
Чими Авила 9 Чими Авила
Седрик Бакамбу 11 Седрик Бакамбу
Родриго Рикелме 17 Родриго Рикелме

Срещата по минути

88′ Жълт картон за Станислав Иванов
Рикардо Родригес получи жълт картон 80′
78′ Станислав Иванов е сменен от Антон Недялков
Пабло Форналс е сменен от Джовани Ло Селсо 76′
Софиян Амрабат влезе на мястото на Марк Рока 76′
Абде Езалзули е сменен от Родриго Рикелме 67′
66′ Матеус Мачадо Ферейра е сменен от Ерик Ив Бил
66′ Ивайло Чочев влезе на мястото на Филип Калоч
Рикардо Родригес влезе на мястото на Junior firpo 56′
Ángel Ortiz влезе на мястото на Айтор Руибал 56′
46′ Бърнард Текпетей влезе на мястото на Ерик Маркъс
Жълт картон за Junior firpo 45+3′
ГООООЛ! Джовани Ло Селсо беше точен за отбора си 31′
Жълт картон за Айтор Руибал 15′
8′ Оливие Вердон влезе на мястото на Едвин Куртулус

Статистики за двубоя от Лига Европа между Бетис и Nottingham Forest

Бетис
Бетис
2 : 2
Nottingham Forest
Nottingham Forest
56%
Притежание на топката
44%
4
Точни удари
13
5
Неточни удари
3
53
Опасни атаки
36
16
Нарушения
16
3
Корнери
3
0
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-1-4-1
Стадион:

Състави

25
40 4 16 23
6 14
7 20 10
11
19
10 12 8 7
6
3 31 4 35
26
Пау Лопес 25 Пау Лопес
Ángel Ortiz 40 Ángel Ortiz
Н. Бернардо де Соуза 4 Н. Бернардо де Соуза
16
Junior firpo 23 Junior firpo
Серги Алтимира 6 Серги Алтимира
Софиян Амрабат 14 Софиян Амрабат
Антоний 7 Антоний
Джовани Ло Селсо 20 Джовани Ло Селсо
Абде Езалзули 10 Абде Езалзули
Седрик Бакамбу 11 Седрик Бакамбу
Мац Селс 26 Мац Селс
Неко Уилямс 3 Неко Уилямс
Никола Миленкович 31 Никола Миленкович
Морато 4 Морато
Александър Зинченко 35 Александър Зинченко
Ибрахим Сангаре 6 Ибрахим Сангаре
Morgan Gibbs-White 10 Morgan Gibbs-White
Дъглас Луиз 12 Дъглас Луиз
Елиът Андерсън 8 Елиът Андерсън
Калъм Хъдсън-Одои 7 Калъм Хъдсън-Одои
Игор Исус 19 Игор Исус

Срещата по минути

90+4′ Жълт картон за Cucho Hernández
Уили Боли влезе на мястото на Никола Миленкович 90+4′
85′ Антоний отбеляза гол!
Райън Йейтс влезе на мястото на Ибрахим Сангаре 82′
76′ Пабло Форналс е сменен от Джовани Ло Селсо
75′ Жълт картон за Рикардо Родригес
72′ Cucho Hernández влезе на мястото на Седрик Бакамбу
Дан Ндойе е сменен от Калъм Хъдсън-Одои 64′
Арно Муинга влезе на мястото на Игор Исус 64′
46′ Рикардо Родригес влезе на мястото на Junior firpo
46′ Марк Рока влезе на мястото на Серги Алтимира
46′ Родриго Рикелме е сменен от Абде Езалзули
Дилан Баква е сменен от Дъглас Луиз 46′
45+1′ Н. Бернардо де Соуза получи жълт картон
Жълт картон за Игор Исус 25′
Игор Исус отбеляза гол! 23′
Игор Исус отбеляза гол! 18′
15′ Седрик Бакамбу отбеляза гол!
Morgan Gibbs-White получи жълт картон 2′
Тагове:

футбол барселона цска лига европа разград бетис лудогорец Сон джовани ло селсо жуниор фирпо

