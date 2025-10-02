Бетис победи Лудогорец с автогол на свой юноша

Бетис победи Лудогорец с 2:0 насред Разград и записа първи успех в Лига Европа. Джовани ло Селсо откри резултата, а Сон си вкара нелеп автогол.

Какво се случи?

Още в 6' в щаба на Лудогорец дойдоха лоши новини. Едвин Куртулуш получи контузия след единоборство с Жуниор Фирпо и трябваше да бъде принудително заменен от Оливие Вердон.

Мачът се развиваше без сериозни положения, но в 31' Джовани ло Селсо откри резултата с прецизен удар в далечния ъгъл на Серджио Падт.

Снимка: Reuters

Лудогорец създаде най-опасното си положение в добавеното време на първата част. Сон стреля от свободен удар, но топката мина на сантиметри от гредата.

По ирония на съдбата

Второто полувреме започна с натиск на Бетис и той бе ознаменуван с второ попадение. В 53' Айтор Руйбал центрира в наказателното поле, където Фирпо не успя да уцели топката по най-добрия начин и тя с рикошет от Сон влезе в мрежата.

Интересното е, е преди началото на мача Сон, който е юноша на Бетис, разкри, че спортният директор на андалусийците го е помолил да си вкара автогол, но той категорично заяви, че това няма да се случи.

Снимка: Reuters

В 69' Лудогорец стигна до опасно положение в наказателното поле на Бетис. След центриране настана суматоха в наказателното поле, а последвалите удари на футболисти на "орлите" бяха блокирани.

Така Бетис постигна първата си победа в Лига Европа, след като в миналия кръг завърши наравно с Нотингам Форест - 2:2.

В следващите си мачове Лудогорец ще гостува на ЦСКА, а Бетис ще пътува до Барселона, за да се изправи срещу Еспаньол.

Статистики за двубоя от Лига Европа между Лудогорец и Бетис

Лудогорец 0 : 2 Бетис 54% Притежание на топката 46% 3 Точни удари 6 10 Неточни удари 6 47 Опасни атаки 35 8 Нарушения 15 6 Корнери 5 2 Засади 5 4-3-3 Формация 4-3-3 Стадион: Huvepharma Arena (Razgrad) Състави 1 17 15 4 4 3 30 26 14 77 29 9 11 17 6 20 21 24 4 16 23 1 1 Серхио Падт 17 Сон 15 Едвин Куртулус 4 Марк Турк 4 Динис Алмейда 3 Антон Недялков 30 Педро 26 Филип Калоч 14 Петър Станич 77 Ерик Маркъс 29 Ив Ерик Биле 1 24 Айтор Руибал 4 Н. Бернардо де Соуза 16 23 Junior firpo 6 Серги Алтимира 20 Джовани Ло Селсо 21 Марк Рока 9 Чими Авила 11 Седрик Бакамбу 17 Родриго Рикелме Срещата по минути 88′ Жълт картон за Станислав Иванов Рикардо Родригес получи жълт картон 80′ 78′ Станислав Иванов е сменен от Антон Недялков Пабло Форналс е сменен от Джовани Ло Селсо 76′ Софиян Амрабат влезе на мястото на Марк Рока 76′ Абде Езалзули е сменен от Родриго Рикелме 67′ 66′ Матеус Мачадо Ферейра е сменен от Ерик Ив Бил 66′ Ивайло Чочев влезе на мястото на Филип Калоч Рикардо Родригес влезе на мястото на Junior firpo 56′ Ángel Ortiz влезе на мястото на Айтор Руибал 56′ 46′ Бърнард Текпетей влезе на мястото на Ерик Маркъс Жълт картон за Junior firpo 45+3′ ГООООЛ! Джовани Ло Селсо беше точен за отбора си 31′ Жълт картон за Айтор Руибал 15′ 8′ Оливие Вердон влезе на мястото на Едвин Куртулус

