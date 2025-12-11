Десподов: Нямаше как да се зарадвам и да тичам из целия стадион (ВИДЕО)

Взаимно уважение. За това говори бившият капитан на Лудогорец Кирил Десподов след равенство 3:3 между "орлите" и ПАОК в Лига Европа. Националът беше над всички, а неговите гол, асистенция и ключова роля при третото попадение измъкнаха гръцкия гранд в Разград. Десподов обаче не отпразнува гола си.

"Исках да покажа, че когато някой ме уважава, аз също го уважавам. Лудогорец ми е подавал ръка в трудни моменти. До момента ми е показал уважение. Видяхте и преди, и след мача. Разбира се, нямаше как да се зарадвам и да тръгна да тичам из целия стадион", коментира Десподов пред bTV.

Снимка: Lap.bg

"Вътрешно бях удовлетворен. Много красив гол мисля, че вкарах. Стана хубав мач, очаквах го. С много голове и атаки. Казах вчера на пресконференцията, че не чака тежък мач и трябва да сме концентрирани докрай"

Лудогорец се бори докрай

"Лудогорец аз казах вчера, че в последните месеци има проблеми в българското първенство. Много хора ги подценяват и мислят, че Лудогорец се е предал. Ще се бори за шампионската титла докрай"

"Имат нов треньор. Има време да работи. Имат и конкуренция в първенството. Трябва да похвалим Левски, чудесно представяне. ЦСКА 1948 също, ЦСКА много добро представяне до момента с треньор Христо Янев"

"В Европа тръгнаха недобре, но биха Селта. Днес успяха да вземат точка срещу силен отбор, какъвто е ПАОК. Очакват ги още два мача. Пожелавам им успех и да продължат напред"

"Първенството ни ще бъде интересно. Нека който заслужава да стане шампион. А в Европа е възможно пак да се срещнем. Надявам се този път те да ни гостуват.", коментира още крилото.

