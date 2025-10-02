bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Нотингам без победа и в Лига Европа, Постекоглу постави антирекорд

Дойде ли времето и на Анге?

Нотингам без победа и в Лига Европа, Постекоглу постави антирекорд
Reuters

Мидтиланд постигна втора победа в тазгодишното издание на Лига Европа в развали първия домакински мач на Нотингам Форест в евротурнирите от почти 30 години насам. Датчаните спечелиха с 3:2 на Сити Граунд в среща от втория кръг на основната фаза.

Така Анге Постекоглу се превърна в първия мениджър в историята на англичаните, който не е записвал победа в първите си 6 мача начело.

Това е седми пореден успех за Мидтиланд в евротурниритите - тяхната най-дълга победна серия в Европа

Снимка: Reuters

Какво се случи?

Само за 6 минути паднаха и трите попадения преди почивката. В 18' гостите от земята на викингите откриха резултата след статично положение чрез Усман Диао, който отбеляза и в откриващия мач на Мидтиланд в Лига Европа.

Само 4 минути по-късно, благодарение на феноменално дълго подаване на Мат Селс, капитанът Морган Гибс-Уайт излезе на добра позиция и сервира топката на Дан Ндойе, който на празна врата не се поколеба и изравни.

Снимка: Reuters

Още с първата си атака след подновяването на играта датчаните спечелиха корнер. След изпълняването на ъгловия удар в 24‘ минута Мадс Сьоренсен изведе гостите отново напред. С това попадение Нотингам Форест стана отборът от Висшата лига с най-много допуснати голове във всички турнири след назначаването на Анге Постекоглу.

Всеки един от седемте удара на Мидтиланд през първата част дойде след статични положения, като коефицентът на очакваните голове след тях (1,98) е най-висок в Лига Европа за последните 4 сезона.

Снимка: Reuters

Двата отменени гола

До края Форест не се предаде и отправи цели 22 удара към вратата на Мидтиланд, но така и не успя да намери път през защитната стена на гостите. Само в рамките на две минути, между 78‘ и 80‘, бяха отменени два гола на Крис Ууд заради засада.

Въпреки преимуществото на Форест през втората част, в 88‘ Мидтиланд удари за трети път. С първия си удар през второто полувреме, след мълниеносна контраатака, Валдемар Бисков отбеляза за 3:1.

Снимка: Reuters

Дълбоко в добавеното време, след двете си отмени попадения, Крис Ууд най-накрая порази вратата на гостите и след дузпа оформи крайното 2:3.

англия лига европа дания нотингам форест втори кръг викинги Мидтиланд

