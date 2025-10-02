Двойна доза победи за Истанбул в Европа

След като Галатасарай триумфира над Ливърпул във вторник в Шампионска лига, сега и Фенербахче изстрада първата си победа в Лига Европа този сезон - 2:1 срещу Ница. Герой за домакините бе Керем Актюркоглу, който отбеляза и двете попадения.
Това е 20-а поредна визита във всички турнири, в която Ница не е запазвал мрежата си чиста, докато за Фенербахче това е 5-и мач този сезон, в който отборът отбелязва 2 или повече гола у дома.
Лудата първа част
Мачът започна перфектно за домакините. Стадионът в Истанбул изригна от радост още в 3‘, когато Керем Актюркоглу остана сам срещу Йеван Диуф и откри резултата. Ситуациите пред вратата на Ница не спряха и през 25‘ отново Актюркоглу бе повод за овациите на ст. Шюкрю Сараджоглу, като удвои за „фенерите“.
Второто попадение сякаш запали искрата в гостите от Франция, които провокираха 2 вратарски намеси от Едерсон и уцелиха напречната греда веднъж преди Кевин Карлос да намали пасива от дузпа в 37'.
Изстраданата победа
След лудото първо полувреме, темпото на игра през втората част бе доста по-ниско. Единствената интересна ситуация бе в 65‘, когато от Ница имаха претенции за игра с ръка в наказателното поле, но Сърджан Йованович не уважи исканията на гостите за дузпа.
Подобно на началото на мача, в 89' Юсеф Ен-Несири имаше шанс да реши всичко, след като остана сам срещу Диуф под рамката за Ница, но този път стражът се намеси добре.
С успеха Фенербахче продължи традицията да не допуска загуба в два последователни мача в началото на европейските си кампании от сезон 2001/2002 насам.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK
Статистики за двубоя от Лига Европа между Фенербахче и Ница
60%
Притежание на топката
40%
Стадион:
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
Състави
31
27
37
24
3
94
5
21
45
19
9
47
90
7
20
24
8
92
28
37
26
80
31
Едерсън Мораес
27
Нелсън Семедо
37
Милан Шкриняр
24
Джейдън Остъруолд
3
Арчи Браун
94
Андерсън Талиска
5
Исмаил Юксек
21
Асенсио
45
Нене Доргелес
19
Юсеф Ен-Несири
9
Мухамед Актюркоглу
80
Yehvann Diouf
92
Джонатан Клаус
28
37
26
Мелвин Бард
20
Том Луше
24
Чарлз Ванхаут
8
Морган Сансън
47
Тиаго Гувея
90
Кевин Карлос Оморуи
7
Jérémie Boga
Срещата по минути
82′
Фред получи жълт картон
81′
Фред влезе на мястото на Нене Доргелес
81′
Огуз Айдън влезе на мястото на Мухамед Актюркоглу
Антоан Менди е сменен от Kojo Peprah Oppong
80′
Мохамед-Али Чо влезе на мястото на Jérémie Boga
80′
77′
Жълт картон за Мухамед Актюркоглу
73′
Ирфан Джан Кахведи влезе на мястото на Исмаил Юксек
69′
Исмаил Юксек получи жълт картон
Софиян Диоп е сменен от Морган Сансън
69′
Али Абди е сменен от Тиаго Гувея
69′
64′
Себастиан Шимански е сменен от Андерсън Талиска
64′
Едсън Алварес влезе на мястото на Асенсио
Терем Мофи влезе на мястото на Кевин Карлос Оморуи
59′
Том Луше получи жълт картон
55′
Кевин Карлос Оморуи спечели дуела с вратаря.
37′
25′
Мухамед Актюркоглу отбеляза гол!
3′
Мухамед Актюркоглу отбеляза гол!
Статистики за двубоя от Лига Европа между Динамо Загреб и Фенербахче
42%
Притежание на топката
58%
Стадион:
Stadion Maksimir
Състави
33
25
36
26
3
27
21
77
8
11
9
19
53
9
45
21
27
3
4
37
24
31
33
Иван Невистич
25
36
Серхи Домингес
26
Скот Маккена
3
Бруно Года
27
Йосип Мишич
21
77
Деян Любичич
8
Миха Зайц
11
Арбер Ходжа
9
Дрена Дижон
31
Едерсън Мораес
4
Çağlar Söyüncü
37
Милан Шкриняр
24
Джейдън Остъруолд
45
Нене Доргелес
21
Асенсио
27
Нелсън Семедо
3
Арчи Браун
53
Себастиан Шимански
9
Мухамед Актюркоглу
19
Юсеф Ен-Несири
Срещата по минути
90+5′
Monsef Bakrar отбеляза гол!
Жълт картон за Фред
90+4′
90+3′
Cardoso Varela е сменен от Миха Зайц
Жълт картон за Огуз Айдън
90′
90′
Гонсало Вилар е сменен от Арбер Ходжа
Дженк Тосун влезе на мястото на Мухамед Актюркоглу
84′
75′
Лука Стойкович влезе на мястото на Деян Любичич
75′
Сандро Куленович влезе на мястото на Дрена Дижон
75′
Monsef Bakrar влезе на мястото на Mateo Lisica
Ирфан Джан Кахведи е сменен от Себастиан Шимански
71′
Огуз Айдън е сменен от Нене Доргелес
71′
Фред влезе на мястото на Çağlar Söyüncü
59′
50′
Дрена Дижон отбеляза гол!
45′
Moris Valincic получи жълт картон
Джейдън Остъруолд получи жълт картон
43′
40′
Жълт картон за Дрена Дижон
ГООООЛ! Себастиан Шимански беше точен за отбора си
25′
21′
Дрена Дижон отбеляза гол!