Двойна доза победи за Истанбул в Европа

След като Галатасарай триумфира над Ливърпул във вторник в Шампионска лига, сега и Фенербахче изстрада първата си победа в Лига Европа този сезон - 2:1 срещу Ница. Герой за домакините бе Керем Актюркоглу, който отбеляза и двете попадения.

Това е 20-а поредна визита във всички турнири, в която Ница не е запазвал мрежата си чиста, докато за Фенербахче това е 5-и мач този сезон, в който отборът отбелязва 2 или повече гола у дома.

Лудата първа част

Мачът започна перфектно за домакините. Стадионът в Истанбул изригна от радост още в 3‘, когато Керем Актюркоглу остана сам срещу Йеван Диуф и откри резултата. Ситуациите пред вратата на Ница не спряха и през 25‘ отново Актюркоглу бе повод за овациите на ст. Шюкрю Сараджоглу, като удвои за „фенерите“.

Второто попадение сякаш запали искрата в гостите от Франция, които провокираха 2 вратарски намеси от Едерсон и уцелиха напречната греда веднъж преди Кевин Карлос да намали пасива от дузпа в 37'.

Изстраданата победа

След лудото първо полувреме, темпото на игра през втората част бе доста по-ниско. Единствената интересна ситуация бе в 65‘, когато от Ница имаха претенции за игра с ръка в наказателното поле, но Сърджан Йованович не уважи исканията на гостите за дузпа.

Подобно на началото на мача, в 89' Юсеф Ен-Несири имаше шанс да реши всичко, след като остана сам срещу Диуф под рамката за Ница, но този път стражът се намеси добре.

С успеха Фенербахче продължи традицията да не допуска загуба в два последователни мача в началото на европейските си кампании от сезон 2001/2002 насам.

Фенербахче 2 : 1 Ница 60% Притежание на топката 40% 6 Точни удари 5 11 Неточни удари 4 62 Опасни атаки 23 12 Нарушения 17 3 Корнери 4 3 Засади 0 4-3-3 Формация 4-3-3 Стадион: Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Състави 31 27 37 24 3 94 5 21 45 19 9 47 90 7 20 24 8 92 28 37 26 80 31 Едерсън Мораес 27 Нелсън Семедо 37 Милан Шкриняр 24 Джейдън Остъруолд 3 Арчи Браун 94 Андерсън Талиска 5 Исмаил Юксек 21 Асенсио 45 Нене Доргелес 19 Юсеф Ен-Несири 9 Мухамед Актюркоглу 80 Yehvann Diouf 92 Джонатан Клаус 28 37 26 Мелвин Бард 20 Том Луше 24 Чарлз Ванхаут 8 Морган Сансън 47 Тиаго Гувея 90 Кевин Карлос Оморуи 7 Jérémie Boga Срещата по минути 82′ Фред получи жълт картон 81′ Фред влезе на мястото на Нене Доргелес 81′ Огуз Айдън влезе на мястото на Мухамед Актюркоглу Антоан Менди е сменен от Kojo Peprah Oppong 80′ Мохамед-Али Чо влезе на мястото на Jérémie Boga 80′ 77′ Жълт картон за Мухамед Актюркоглу 73′ Ирфан Джан Кахведи влезе на мястото на Исмаил Юксек 69′ Исмаил Юксек получи жълт картон Софиян Диоп е сменен от Морган Сансън 69′ Али Абди е сменен от Тиаго Гувея 69′ 64′ Себастиан Шимански е сменен от Андерсън Талиска 64′ Едсън Алварес влезе на мястото на Асенсио Терем Мофи влезе на мястото на Кевин Карлос Оморуи 59′ Том Луше получи жълт картон 55′ Кевин Карлос Оморуи спечели дуела с вратаря. 37′ 25′ Мухамед Актюркоглу отбеляза гол! 3′ Мухамед Актюркоглу отбеляза гол!

