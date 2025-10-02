bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Двойна доза победи за Истанбул в Европа

Фенербахче изстрада първата си победа в Лига Европа

Двойна доза победи за Истанбул в Европа
Reuters

След като Галатасарай триумфира над Ливърпул във вторник в Шампионска лига, сега и Фенербахче изстрада първата си победа в Лига Европа този сезон - 2:1 срещу Ница. Герой за домакините бе Керем Актюркоглу, който отбеляза и двете попадения.

Това е 20-а поредна визита във всички турнири, в която Ница не е запазвал мрежата си чиста, докато за Фенербахче това е 5-и мач този сезон, в който отборът отбелязва 2 или повече гола у дома.

Лудата първа част

Снимка: Reuters

Мачът започна перфектно за домакините. Стадионът в Истанбул изригна от радост още в 3‘, когато Керем Актюркоглу остана сам срещу Йеван Диуф и откри резултата. Ситуациите пред вратата на Ница не спряха и през 25‘ отново Актюркоглу бе повод за овациите на ст. Шюкрю Сараджоглу, като удвои за „фенерите“.

Второто попадение сякаш запали искрата в гостите от Франция, които провокираха 2 вратарски намеси от Едерсон и уцелиха напречната греда веднъж преди Кевин Карлос да намали пасива от дузпа в 37'.

Снимка: Reuters

Изстраданата победа

След лудото първо полувреме, темпото на игра през втората част бе доста по-ниско. Единствената интересна ситуация бе в 65‘, когато от Ница имаха претенции за игра с ръка в наказателното поле, но Сърджан Йованович не уважи исканията на гостите за дузпа.

Снимка: Reuters

Подобно на началото на мача, в 89' Юсеф Ен-Несири имаше шанс да реши всичко, след като остана сам срещу Диуф под рамката за Ница, но този път стражът се намеси добре.

С успеха Фенербахче продължи традицията да не допуска загуба в два последователни мача в началото на европейските си кампании от сезон 2001/2002 насам.

Снимка: Reuters

Статистики за двубоя от Лига Европа между Фенербахче и Ница

Фенербахче
Фенербахче
2 : 1
Ница
Ница
60%
Притежание на топката
40%
6
Точни удари
5
11
Неточни удари
4
62
Опасни атаки
23
12
Нарушения
17
3
Корнери
4
3
Засади
0
4-3-3
Формация
4-3-3
Стадион: Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Състави

31
27 37 24 3
94 5 21
45 19 9
47 90 7
20 24 8
92 28 37 26
80
Едерсън Мораес 31 Едерсън Мораес
Нелсън Семедо 27 Нелсън Семедо
Милан Шкриняр 37 Милан Шкриняр
Джейдън Остъруолд 24 Джейдън Остъруолд
Арчи Браун 3 Арчи Браун
Андерсън Талиска 94 Андерсън Талиска
Исмаил Юксек 5 Исмаил Юксек
Асенсио 21 Асенсио
Нене Доргелес 45 Нене Доргелес
Юсеф Ен-Несири 19 Юсеф Ен-Несири
Мухамед Актюркоглу 9 Мухамед Актюркоглу
Yehvann Diouf 80 Yehvann Diouf
Джонатан Клаус 92 Джонатан Клаус
28
37
Мелвин Бард 26 Мелвин Бард
Том Луше 20 Том Луше
Чарлз Ванхаут 24 Чарлз Ванхаут
Морган Сансън 8 Морган Сансън
Тиаго Гувея 47 Тиаго Гувея
Кевин Карлос Оморуи 90 Кевин Карлос Оморуи
Jérémie Boga 7 Jérémie Boga

Срещата по минути

82′ Фред получи жълт картон
81′ Фред влезе на мястото на Нене Доргелес
81′ Огуз Айдън влезе на мястото на Мухамед Актюркоглу
Антоан Менди е сменен от Kojo Peprah Oppong 80′
Мохамед-Али Чо влезе на мястото на Jérémie Boga 80′
77′ Жълт картон за Мухамед Актюркоглу
73′ Ирфан Джан Кахведи влезе на мястото на Исмаил Юксек
69′ Исмаил Юксек получи жълт картон
Софиян Диоп е сменен от Морган Сансън 69′
Али Абди е сменен от Тиаго Гувея 69′
64′ Себастиан Шимански е сменен от Андерсън Талиска
64′ Едсън Алварес влезе на мястото на Асенсио
Терем Мофи влезе на мястото на Кевин Карлос Оморуи 59′
Том Луше получи жълт картон 55′
Кевин Карлос Оморуи спечели дуела с вратаря. 37′
25′ Мухамед Актюркоглу отбеляза гол!
3′ Мухамед Актюркоглу отбеляза гол!

