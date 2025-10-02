Лудогорец, Кирил Десподов и 18 мача от Лига Европа в един ден!

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Вторият кръг от Лига Европа е тук, а какво по-добро от целият екшън в един ден! 18 мача, 16 различни държави, във всяка от които основна тема ще бъде футболът! Каналите на bTV ще ви направят свидетели на 4 от най-горещите сблъсъци този четвъртък!

Лудогорец – Бетис

След като написа история и постигна първа победа на български отбор на шведска земя Лудогорец ще търси чудото и срещу вицешампиона от Лигата на КонференциитеРеал Бетис.

Снимка: Reuters

"Разградчани" са в серия от 6 последователни победи във всички турнири и ще се надява да прехвърли добрата си форма и в мача срещу гостите от Испания. Двата отбора са се срещали и преди, през 2023 година, отново в груповата фаза на турнира, като трите точки и в двата случая отидоха за Бетис.

Гостите от Севиля са допуснали едва една загуба в последните си 8 мача в евротурнирите, а Мануел Пелегрини през уикенда стана мениджърът с най-много мачове за отбора и ще иска да продължи възхода на тима си. Формата на Лудогорец у дома в Европа обаче не е добра. Българският първенец няма победа в последните си 5 мача в Разград. Ще успее ли Лудогорец да сложи край и на тази лоша серия, може да видите пряко по bTV Action от 19:45.

Снимка: Reuters

Фенербахче - Ница

Другият ранен сблъсък противопоставя в Истанбул вицешампиона на Турция Фенербахче и Ница. Двата отбора допуснаха загуба в откриващите си мачове от Лига Европа, но домакините не са имали европейска кампания с две последователни поражения в началото от сезон 2001/02.

Снимка: Reuters

Ница от своя страна се намира 12-о място в класирането на Лига 1 със само 1 победа в последните си 5 срещи, а последният мач на отбора, равенство срещу ФК Париж, бе прекъснат заради неприлични скандирания на феновете.

Гостите от Франция не са запазвали чиста мрежа в последните си 19 визити, а „фенерите“ са отбелязвали поне един гол във всеки един от домакинските си мачове. Кой ще намери път към първа победа в Лига Европа гледайте от 19:45 пряко по Ring.

Снимка: Reuters

Селта – ПАОК

В първото си домакинство в Лига Европа от 8 години, Селта приема капитана на националния ни отбор Кирил Десподов и неговия ПАОК.

Испанците се намират много далеч от нивото си през миналия сезон, което им донесе седма позиция в крайното класиране на Ла Лига. Тази кампания Селта все още търси първата си победа, като е в серия от 8 последователни мача без успех.

Снимка: Reuters

Отборът на ПАОК има едва 1 победа в последните 10 мача на като гост, като също няма успех срещу испански отбор в последните си 7 срещи.

През сезон 2016/17, когато Селта за последно участва в Лига Европа, отборът достигна полуфиналите. Ще успеят ли „небесносините“ да се завърнат в правия път срещу ПАОК, разберете от 22:00 пряко по bTV Action.

Снимка: Reuters

Нотингам Форест – Мидтиланд

Шампионът от предишното издание на турнира, Анге Постекоглу, ще се стреми към победа в първия европейски домакински мач на своя отбор от почти три десетилетия насам. Нотингам Форест ще се изправи срещу четирикратния първенец на ДанияМидтиланд.

Форест са загубили 5 от последните си 7 домакински мача във всички турнири, а Постекоглу се превърна в първия мениджър на бирмингамския клуб без победа в първите си 5 мача.

Снимка: Reuters

Вълците“ от своя страна се намират във великолепна форма – 6 поредни победи в европейските турнири, тяхната най-дълга победна серия в Европа. Също така датчаните се намират в серия от четири поредни победи във всички турнири, но излизат срещу Форест с по-малко от 48 часа почивка от последния им мач в понеделник.

Сблъсъкът между викинги и англичани ще се излъчи пряко по Ring от 22:00.

Снимка: Reuters

