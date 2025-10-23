Лудогорец остана без победа в Швейцария и при шестия опит

Лудогорец загуби с 2:3 от Йънг Бойс в третия кръг на Лига Европа. Българският шампион допусна обрат при гостуването си в Швейцария.

Под проливния дъжд в Берн, Петър Станич откри за тима на Руи Мота в 26', след асистенция на Бърнард Текпетей. Йънг Бойс обаче изравни в края на първото полувреме с гол на Райън Равелосон.

Обратът

8 минути след подновяването на играта Кристиан Фаснахт се разписа за 2:1 в полза на домакините. Скоро след това швейцарците получиха дузпа, реализирана от Крис Бедиа.

В добавеното време влезлият като резерва Иван Йорданов оформи крайния резултат.

Снимка: Reuters

Така Лудогорец остана без победа на швейцарска земя и при 6-ия опит. След първите 3 мача в Лига Европа тимът има 3 точки в актива си на 26-ата позиция. Съперникът тази вечер е 13-и с 6 точки.

В четвъртия кръг - на 6 ноември, "орлите" гостуват на Ференцварош, докато Йънг Бойс ще пътуват за Солун за мач срещу ПАОК на Кирил Десподов.

Снимка: Reuters

