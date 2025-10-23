bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Лига Европа

Лудогорец остана без победа в Швейцария и при шестия опит

Българският шампион загуби от Йънг Бойс след обрат в Лига Европа

Лудогорец остана без победа в Швейцария и при шестия опит
Reuters

Лудогорец загуби с 2:3 от Йънг Бойс в третия кръг на Лига Европа. Българският шампион допусна обрат при гостуването си в Швейцария.

Под проливния дъжд в Берн, Петър Станич откри за тима на Руи Мота в 26', след асистенция на Бърнард Текпетей. Йънг Бойс обаче изравни в края на първото полувреме с гол на Райън Равелосон.

Обратът

8 минути след подновяването на играта Кристиан Фаснахт се разписа за 2:1 в полза на домакините. Скоро след това швейцарците получиха дузпа, реализирана от Крис Бедиа.

В добавеното време влезлият като резерва Иван Йорданов оформи крайния резултат.

Снимка: Reuters

Така Лудогорец остана без победа на швейцарска земя и при 6-ия опит. След първите 3 мача в Лига Европа тимът има 3 точки в актива си на 26-ата позиция. Съперникът тази вечер е 13-и с 6 точки.

В четвъртия кръг - на 6 ноември, "орлите" гостуват на Ференцварош, докато Йънг Бойс ще пътуват за Солун за мач срещу ПАОК на Кирил Десподов.

Снимка: Reuters

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Йънг Бойс
срещу
Лудогорец
23.10.2025 22:00
Тагове:

лига европа швейцария йънг бойс лудогорец берн

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

И турци, и гърци вкараха 6 на Димитър Митов

И турци, и гърци вкараха 6 на Димитър Митов
След като свири Евролига в София: Арестуваха съдия за убийства (ВИДЕО)

След като свири Евролига в София: Арестуваха съдия за убийства (ВИДЕО)
Две дузпи нанесоха първа загуба на Порто за сезона

Две дузпи нанесоха първа загуба на Порто за сезона
Никой не иска Левски? Истината за акциите

Никой не иска Левски? Истината за акциите
„Винаги ще помним“: Феновете на Реал показаха любовта си към легенда (ВИДЕО)

„Винаги ще помним“: Феновете на Реал показаха любовта си към легенда (ВИДЕО)

Последни новини

Две дузпи нанесоха първа загуба на Порто за сезона

Две дузпи нанесоха първа загуба на Порто за сезона
И турци, и гърци вкараха 6 на Димитър Митов

И турци, и гърци вкараха 6 на Димитър Митов
Избраха Слави Бинев в Съвета на Световното таекуондо (ВИДЕО)

Избраха Слави Бинев в Съвета на Световното таекуондо (ВИДЕО)
Официално: Лионел Меси предподписа с Интер Маями (ВИДЕО)

Официално: Лионел Меси предподписа с Интер Маями (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV