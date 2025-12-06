Кондиционен специалист с богат опит влезе в щаба на Пер-Матиас Хьогмо. Англичанинът Джон Филипс е новият човек в щаба на Лудогорец и ще помага на старши-треньора.

Филипс е висококвалифициран специалист с богат международен опит. Последно ръководеше кондиционния процес в групата „Ред Бул Сокър“ под ръководството на Юрген Клоп и Марио Гомес. Бил е начело на научната и тренировъчната дейност в Английската футболна асоциация.

Работил е в клубове като ФК Краснодар (2020–2022), Малмьо, Ал Ахли, Куинс Парк Рейнджърс, Нантонг Жиюн и Саутхемптън, където участва в развитието на световни звезди като Гарет Бейл, Тио Уолкът, Нейтън Дайър и Алекс Окслейд-Чембърлейн.

„Впечатлен съм от Лудогорец. Отборът се представя невероятно през последните 14 години. Привлича ме проектът и визията за бъдещето в клуба“, заяви Филипс.

