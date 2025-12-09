bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Лудогорец пусна жалба срещу съдийството

Претенциите на шампионите са две

Лудогорец пусна жалба срещу съдийството
Ръководството на Лудогорец подаде жалба срещу съдийството на Георги Гинчев и VAR-рефера Димитър Димитров в мача срещу Славия от 19-ия кръг на Първа лига.

Претенциите на "орлите" са за неотсъдена дузпа за игра с ръка на Кристиян Балов в 33', както и за втори жълт картон на Исак Соле в 84'.

Шампионите направиха 1:1 с "белите" в Разград и са на 10 точки от лидера Левски, като имат мач в аванс.

Снимка: Lap.bg

Грешната стъпка

На Хювефарма Арена Соле даде аванс на Славия още в 1', но Ивайло Чочев изравни в 64'. Впоследствие влезлият като резерва за домакините Квадво Дуа удари греда.

С равенството "белите" сложиха края на поредица от 3 загуби от Лудогорец. Последният успех за тима от "Овча купел" в сблъсъка беше в Разград - 3:2 през сезон 2023/2024.

Следващият мач на Лудогорец е домакинство на ПАОК на Кирил Десподов в Лига Европа. Двубоя можете да гледате в четвъртък (11 декември) от 19:45 ч., пряко по bTV Action.

За Славия предстои домакинство на ЦСКА 1948 в осминафиналите за Купата на България.

Снимка: Lap.bg

Съставите

Лудогорец: 1. Хендрик Бонман, 17. Сон, 4. Диниш Алмейда, 55. Идан Нахмиас, 3. Антон Недялков - К, 11. Кайо Видал, 18. Ивайло Чочев, 14. Петър Станич (73 - 37. Бернард Текпетей), 23. Дерой Дуарте, 30. Педро Нареси (80 - 26. Филип Калоч), 82. Иван Йорданов (46 - 9. Квадво Дуа)

Славия: 12. Леви Нтумба, 87. Диего Фераресо, 4. Никола Савич, 6. Мартин Георгиев, 24. Лазар Марин, 11. Мохамед Досо, 77. Емил Стоев (70 - 20. Жордан Варела), 8. Исак Соле (89 - 9. Роберто Райчев), 73. Иван Минчев - К (70 - 13. Илиян Стефанов), 18. Кристиян Балов (89 - 15. Артьом Варганов), 10. Янис Гермуш (76 - 14. Марко Милетич)

