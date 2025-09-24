bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Рома удължи кошмара на Ница в Лига Европа (ВИДЕО)

13 поредни мача без победа за французите в турнира

Рома удължи кошмарната серия на Ница в Лига Европа. Италианският гранд спечели с 2:1 като гост в мач от първия кръг на основната фаза.

Така тимът от Ривиерата няма успех в турнира във вече 13 поредни двубоя, след като завърши предишната кампания с 3 равенства и 5 загуби, допусна и 4 поражения преди да отпадне рано през сезон 2020/2021.

Французите навлязоха в срещата с амбицията да се реваншират на феновете си за петте поражения в 7 мача от началото на сезона. Първото полувреме обаче не предложи точен удар.

Снимка: Reuters

Отново разочарование в Ривиерата

След почивката "вълците" набързо поведоха с 2:0. Еван Н'дика откри резултата в 52', когато засече с глава центриране от корнер на резервата Лоренцо Пелегрини.

3 минути по-късно друг от централните защитници на гостите - Джанлука Манчини, разстреля Йехван Диуф след страхотно подаване на Костас Цимикас.

Снимка: Reuters

Ница съхрани надеждите си в 77' - Терем Мофи беше точен от дузпа, отсъдена за наивен фал на влезлия като смяна Николо Пизили срещу Антоан Менди.

Рома все пак удържа крехкия аванс и спечели първия сблъсък между двата тима в евротурнирите.

В следващия кръг "джалоросите" приемат друг представител на Лига 1 - Лил, докато Ница ще има тежко гостуване на Фенербахче.

Снимка: Reuters

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Бенфика и Ница

Бенфика
Бенфика
2 : 0
Ница
Ница
58%
Притежание на топката
42%
14
Точни удари
8
7
Неточни удари
1
39
Опасни атаки
39
9
Нарушения
13
6
Корнери
6
2
Засади
2
4-4-2
Формация
3-4-1-2
Стадион: Estádio do Sport Lisboa e Benfica

Състави

1
17 4 30 26
8 20 5 21
9 14
9 21
19
92 20 39 26
33 28 37
80
Анатолий Трубин 1 Анатолий Трубин
Амар Дедич 17 Амар Дедич
Антонио Силва 4 Антонио Силва
Николас Отаменди 30 Николас Отаменди
Самуел Дал 26 Самуел Дал
Фредрик Аурснес 8 Фредрик Аурснес
Ричард Риос 20 Ричард Риос
Енцо Баренечеа 5 Енцо Баренечеа
Андреас Шелдеруп 21 Андреас Шелдеруп
Франьо Иванович 9 Франьо Иванович
Вангелис Павлидис 14 Вангелис Павлидис
Yehvann Diouf 80 Yehvann Diouf
Антоан Менди 33 Антоан Менди
28
37
Джонатан Клаус 92 Джонатан Клаус
Том Луше 20 Том Луше
39
Мелвин Бард 26 Мелвин Бард
Б. Буанани 19 Б. Буанани
Терем Мофи 9 Терем Мофи
Исак Янсон 21 Исак Янсон
рома франция лига европа серия ница кошмар Ривиерата джанлука манчини еван ндика терем мофи

