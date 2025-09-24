Рома удължи кошмара на Ница в Лига Европа (ВИДЕО)

Рома удължи кошмарната серия на Ница в Лига Европа. Италианският гранд спечели с 2:1 като гост в мач от първия кръг на основната фаза.

Така тимът от Ривиерата няма успех в турнира във вече 13 поредни двубоя, след като завърши предишната кампания с 3 равенства и 5 загуби, допусна и 4 поражения преди да отпадне рано през сезон 2020/2021.

Французите навлязоха в срещата с амбицията да се реваншират на феновете си за петте поражения в 7 мача от началото на сезона. Първото полувреме обаче не предложи точен удар.

Отново разочарование в Ривиерата

След почивката "вълците" набързо поведоха с 2:0. Еван Н'дика откри резултата в 52', когато засече с глава центриране от корнер на резервата Лоренцо Пелегрини.

3 минути по-късно друг от централните защитници на гостите - Джанлука Манчини, разстреля Йехван Диуф след страхотно подаване на Костас Цимикас.

Ница съхрани надеждите си в 77' - Терем Мофи беше точен от дузпа, отсъдена за наивен фал на влезлия като смяна Николо Пизили срещу Антоан Менди.

Рома все пак удържа крехкия аванс и спечели първия сблъсък между двата тима в евротурнирите.

В следващия кръг "джалоросите" приемат друг представител на Лига 1 - Лил, докато Ница ще има тежко гостуване на Фенербахче.

