Ще матира ли Лудогорец и Бетис? (ВИДЕО)

Шахматната дъска е готова. Така треньорът на Лудогорец Руи Мота описа сблъсъка с Бетис от втория кръг на Лига Европа. „Мануел Пелегрини е страхотен треньор със страхотна история зад гърба си. Много го уважавам и утре ще бъде шахматен мач. Смятам движенията да бъдат в наша, а не в тяхна полза“, подчерта португалецът.

Двата тима се сблъскват в Разград днес в двубой от втория кръг на Лига Европа. Можете да го проследите от 19:45 ч. пряко по bTV Action.

Пряко по bTV Action

След победата с 2:1 над Малмьо, "орлите" излизат с увереност, че могат да подредят фигурите си с дисциплина и стратегия.

Бетис е отбор с голяма история и вече е печелил в Разград, но този път Лудогорец влиза в партията със самочувствие, че може да обърне сценария.

Първият ход е направен – и оттук нататък всяко движение може да реши изхода на „шахматната битка“ в Разград.

Двата тима се срещнаха в груповата фаза на втория по сила турнир на континента през сезон 2022/23. Тогава испанците спечелиха с 3:2 у дома и 1:0 в Разград.

