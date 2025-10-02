bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Футбол Лига Европа

Ще матира ли Лудогорец и Бетис? (ВИДЕО)

Гледайте мача от Лига Европа пряко в ефира на bTV Action

Lap.bg

Шахматната дъска е готова. Така треньорът на Лудогорец Руи Мота описа сблъсъка с Бетис от втория кръг на Лига Европа. „Мануел Пелегрини е страхотен треньор със страхотна история зад гърба си. Много го уважавам и утре ще бъде шахматен мач. Смятам движенията да бъдат в наша, а не в тяхна полза“, подчерта португалецът.

Двата тима се сблъскват в Разград днес в двубой от втория кръг на Лига Европа. Можете да го проследите от 19:45 ч. пряко по bTV Action.

Пряко по  bTV Action

След победата с 2:1 над Малмьо, "орлите" излизат с увереност, че могат да подредят фигурите си с дисциплина и стратегия.

Бетис е отбор с голяма история и вече е печелил в Разград, но този път Лудогорец влиза в партията със самочувствие, че може да обърне сценария.

Първият ход е направен – и оттук нататък всяко движение може да реши изхода на „шахматната битка“ в Разград.

Двата тима се срещнаха в груповата фаза на втория по сила турнир на континента през сезон 2022/23. Тогава испанците спечелиха с 3:2 у дома и 1:0 в Разград.

Руи Мота: Мачът утре ще бъде шахматен

 

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Ференцварош и Лудогорец

Ференцварош
Ференцварош
3 : 0
Лудогорец
Лудогорец
41%
Притежание на топката
43%
9
Точни удари
14
5
Неточни удари
6
48
Опасни атаки
76
15
Нарушения
11
5
Корнери
9
0
Засади
2
3-1-4-2
Формация
4-3-3
Стадион: Groupama Aréna

Състави

90
3 28 22
23
25 64 36 47
75 19
77 29 11
26 23 18
17 15 24 3
39
Денес Дибуш 90 Денес Дибуш
Стефан Гартенман 3 Стефан Гартенман
Toon Raemaekers 28 Toon Raemaekers
Габор Шандор Салай 22 Габор Шандор Салай
Бенс Йотвьос 23 Бенс Йотвьос
Кебраилс Макреккис 25 Кебраилс Макреккис
Алекс Тот 64 Алекс Тот
Габи Каниковски 36 Габи Каниковски
Callum O'Dowda 47 Callum O'Dowda
Лени Джоузеф 75 Лени Джоузеф
Барнабас Варга 19 Барнабас Варга
Хендрик Бонман 39 Хендрик Бонман
Сон 17 Сон
Едвин Куртулус 15 Едвин Куртулус
Оливие Вердон 24 Оливие Вердон
Антон Недялков 3 Антон Недялков
Филип Калоч 26 Филип Калоч
Дерой Дуарте 23 Дерой Дуарте
Ивайло Чочев 18 Ивайло Чочев
Ерик Маркъс 77 Ерик Маркъс
Ив Ерик Биле 29 Ив Ерик Биле
Кайо Видал Роша 11 Кайо Видал Роша
