Руи Мота: Мачът утре ще бъде шахматен

Шахматна битка. Това очаква треньорът на Лудогорец Руи Мота от мача с Бетис утре. Двата тима се сблъскват в Разград в двубой от втория кръг на Лига Европа. Можете да го проследите от 19:45 ч. пряко по bTV Action.

"В Лига Европа винаги се изправяме срещу много добри отбори. Някои казват, че Бетис е много добър отбор с много добър треньор. Уважаваме всички, но имаме очаквания, че ще направим силен мач утре“, започна Мота.

"Мануел Пелегрини е страхотен треньор със страхотна история зад гърба си. Много го уважавам и утре ще бъде шахматен мач. Смятам движенията да бъдат в наша, а не в тяхна полза“

Към шахматната дъска

"Много пъти съм казвал, че във футбола трябва да оценяваме настоящето. Бетис е добър отбор с голяма история, но Лудогорец също има своята история, ние трябва да приемем всичко позитивно и с добра енергия. Групата е в добро настроение, работим здраво и очакваме утре да направим много добър мач срещу Бетис"

Лудогорец стартира с победа в турнира - 2:1 като гост на Малмьо.

"След мача в Швеция казах, това е Лудогорец, който изигра най-консистентния си мач. Отборът имаше нужда от точно такъв, за да се чувства сигурен и мотивиран и сега трябва да продължаваме да се развиваме и да играем такива мачове“, коментира португалският треньор.

Двата тима се срещнаха в груповата фаза на Лига Европа през сезон 2022/2023. Тогава испанците спечелиха с 3:2 у дома и 1:0 в Разград.

Снимка: ludogorets.com

