Футбол Лига Европа

Руи Мота: Мачът утре ще бъде шахматен

Лудогорец срещу Бетис - пряко по bTV Action от 19:45 ч.

Руи Мота: Мачът утре ще бъде шахматен

Шахматна битка. Това очаква треньорът на Лудогорец Руи Мота от мача с Бетис утре. Двата тима се сблъскват в Разград в двубой от втория кръг на Лига Европа. Можете да го проследите от 19:45 ч. пряко по bTV Action.

"В Лига Европа винаги се изправяме срещу много добри отбори. Някои казват, че Бетис е много добър отбор с много добър треньор. Уважаваме всички, но имаме очаквания, че ще направим силен мач утре“, започна Мота.

"Мануел Пелегрини е страхотен треньор със страхотна история зад гърба си. Много го уважавам и утре ще бъде шахматен мач. Смятам движенията да бъдат в наша, а не в тяхна полза“

Към шахматната дъска

"Много пъти съм казвал, че във футбола трябва да оценяваме настоящето. Бетис е добър отбор с голяма история, но Лудогорец също има своята история, ние трябва да приемем всичко позитивно и с добра енергия. Групата е в добро настроение, работим здраво и очакваме утре да направим много добър мач срещу Бетис"

Лудогорец стартира с победа в турнира - 2:1 като гост на Малмьо.

"След мача в Швеция казах, това е Лудогорец, който изигра най-консистентния си мач. Отборът имаше нужда от точно такъв, за да се чувства сигурен и мотивиран и сега трябва да продължаваме да се развиваме и да играем такива мачове“, коментира португалският треньор.

Двата тима се срещнаха в груповата фаза на Лига Европа през сезон 2022/2023. Тогава испанците спечелиха с 3:2 у дома и 1:0 в Разград.

Снимка: ludogorets.com

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Ференцварош и Лудогорец

Ференцварош
Ференцварош
3 : 0
Лудогорец
Лудогорец
41%
Притежание на топката
43%
9
Точни удари
14
5
Неточни удари
6
48
Опасни атаки
76
15
Нарушения
11
5
Корнери
9
0
Засади
2
3-1-4-2
Формация
4-3-3
Стадион: Groupama Aréna

Състави

90
3 28 22
23
25 64 36 47
75 19
77 29 11
26 23 18
17 15 24 3
39
Денес Дибуш 90 Денес Дибуш
Стефан Гартенман 3 Стефан Гартенман
Toon Raemaekers 28 Toon Raemaekers
Габор Шандор Салай 22 Габор Шандор Салай
Бенс Йотвьос 23 Бенс Йотвьос
Кебраилс Макреккис 25 Кебраилс Макреккис
Алекс Тот 64 Алекс Тот
Габи Каниковски 36 Габи Каниковски
Callum O'Dowda 47 Callum O'Dowda
Лени Джоузеф 75 Лени Джоузеф
Барнабас Варга 19 Барнабас Варга
Хендрик Бонман 39 Хендрик Бонман
Сон 17 Сон
Едвин Куртулус 15 Едвин Куртулус
Оливие Вердон 24 Оливие Вердон
Антон Недялков 3 Антон Недялков
Филип Калоч 26 Филип Калоч
Дерой Дуарте 23 Дерой Дуарте
Ивайло Чочев 18 Ивайло Чочев
Ерик Маркъс 77 Ерик Маркъс
Ив Ерик Биле 29 Ив Ерик Биле
Кайо Видал Роша 11 Кайо Видал Роша
Тагове:

лига европа шах мануел пелегрини разград пряко на живо бетис лудогорец btv action шахматна дъска руи мота

