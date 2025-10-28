В наша съседка: Падаш от Брага, дължиш 10 000 евро

Тежка е съдбата на футболистите, които губят от Брага. Но не, ако са от Левски, а ако носят фланелката на Цървена звезда.

Само преди няколко седмици белградският тим записа загуба като гост на португалците с 0:2 в третия кръг на Лига Европа.

За "червено-белите" този резултат бе определен като "срам" и последствията са значителни - глоби от по 10 000 евро!

Наказани

Ден след мача ръководството на Цървена звезда, начело с изпълнителния директор Звездан Терзич, се събра на извънредна среща.

Решението от нея е, че всички футболисти ще бъдат наказани с по 10 000 евро.

Те са уведомени за решението и са го приели.

Смяташе се, че звездите на тима Раде Крунич и Марко Арнаутович ще се отърват от санкцията, но няма данни за изключения.

Не е важен резултатът

Причината за глобата не е в резултата, твърдят ръководните фактори.

Цървена звезда изглеждаше доста безпомощно на терена в Португалия. Статистиката показва 7 голови възможности, като 4 от ударите са в очертанията на вратата и 48% притежание на топката.

Загубата от Брага обаче утежни допълнително тежкото положение на Звезда в класирането. В Лига Европа отборът няма победа, а само едно равенство 1:1 със Селтик и две загуби - от Брага и от Порто. Това отрежда 30-та позиция на тима в класирането.

В последните години, от 2017 г. насам, сръбският шампион е сред неизменните участници в редовните сезони на европейските клубни турнири. През настоящата кампания Звезда пропусна да играе в Шампионска лига, след като изгуби плейофа срещу Пафос от Кипър. Преди това бе два сезона участник в най-силния европейски клубен турнир.

Треньорът

В момента наставник на тима е Владан Милойевич.

Той обаче е спряган за най-вероятен следващ селекционер на сръбския национален отбор, въпреки че има договор с Цървена звезда за 4 години, подписан през 2023 г.

В момента тимът е без своеобразен треньор, след като Драган Стойкович - Пикси, подаде оставка. Причината е загубата с 0:1 в дербито с Албания в квалификациите за световното първенство през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико.

В Сърбия резултатът от мача в Лесковац се прие много тежко най-вече заради политическите искри между двете страни. Албания поддържаше отделянето на Косово в самостоятелна държава в края на ХХ век. 92% от жителите на страната се определят като албанци, а само 2,3% като сърби, според преброяването от 2024 г.

У нас

Брага бе съперник на родния Левски във втория квалификационен кръг на Лига Европа. "Сините" направиха 0:0 като домакини, а гостуването загубиха с 0:1.

У нас играта на българския представител се счете за достойна.

