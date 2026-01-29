Всичко или нищо! Големият тест за Лудогорец срещу Ница (ВИДЕО)

Тази вечер от 22:00 погледите са приковани към сблъсъка Лудогорец Ница в Лига Европа дуел, който обещава напрежение до последния съдийски сигнал.

Шампионът на ще се опита за седми път да се класира в елиминационната фаза на европейски клубен турнир. Нещо, което не се е случвало на българския шампион във втория по сила турнир на континента вече от 6 сезона.

Най-важната крачка

До момента "орлите" 4 пъти са преминавали основната групова фаза за Лига Европа и два пъти тази на Лига на конференциите.

А сега се изправя срещу състава на Ница, който ще играе за своята чест и няма шансове да продължи напред към плейофната фаза. Що се отнася до българския шампион - победа до голяма степен ще осигури място сред най-добрите 24 и поне още два европейски сблъсъка.

Време е за Лига Европа! Лудогорец Ница! Тази вечер от 22:00 по bTV Action.

Снимка: Lap.bg

„Радвам се, че ще играем този мач у дома на този страхотен стадион, с тези страхотни фенове. Имахме доста интензивни и тактически тренировки. Фокусът трябва да е върху нашата работа. Ще видим какво ще се случи“, категоричен е треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо.

"Всеки мач е финал"

"За мен това е специален мач. Много мои приятели от Франция ми се обадиха. Искам да им покажа, че Лудогорец е добър отбор, който може да се съревновава със силен френски тим. Подготвили сме се, искаме да спечелим трите точки. Преди познавах един играч от Ница, но той вече не е там. От утре до края на сезона всеки мач ще бъде финал за нас. Искаме да спечелим всички трофеи. Следва мач за Суперкупата с Левски след Ница", допълни защитникът на разградчани Оливие Вердон.

Време е за Лига Европа! Лудогорец Ница! Тази вечер от 22:00 ч. по bTV Action.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK