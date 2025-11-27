Отборът на Лудогорец е готов за сблъсъка със Селта, но "орлите" не пазят добри спомени от предишните си мачове с отбори от Испания. В 10 срещи Лудогорец дори не е стигал до равенство. Българският отбор е отбелязал 4 гола и е инкасирал 25.

Родният шампион обаче има таен коз - испанският защитник Франсиско Сон, който има двойна мотивация да се изправи срещу Селта.

Мотивацията на Сон

Неговият чичо е бивш футболист на тима от Виго.

Снимка: Lap.bg

"Мачът е специален не само за мен, но и за моето семейство. Чичо ми Антонио Идалго е играл за този отбор в Примера дивисион. Бил е част от Селта, когато отборът за първи път участва в евротурнирите в началото на 70-те. Ще бъде много специален момент, ако вкарам гол. Ще бъде много добра възможност да посветя на чичо ми гол в Европа срещу неговия Селта. Сигурен съм, че би се гордял", каза защитникът пред bTV.

Това е първи сблъсък в историята между тези два отбора, като Селта за първи път се изправя срещу български отбор.

