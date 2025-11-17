11 години по-късно: Какво върна италианец начело на България?

Италианецът Марчело Абонданца официално се завърна начело на женския национален отбор по волейбол – малко повече от десетилетие след предишния си престой (2011–2014). Сега обаче мисията е още по-амбициозна: квалификация за олимпийските игри през 2032 г.

Новият договор на специалиста е за 2+1 години, а автоматичното му продължаване ще зависи от изпълнението на голямата цел.

Голямата цел

„Избрахме да следваме пътя на мъжкия тим – доверяваме се на утвърден специалист. Разполагаме с изключително младо, талантливо поколение, включително световните шампионки до 19 години. Голямото предизвикателство е да ги интегрираме бързо и правилно. Целта е категорична – олимпиадата 2032“, заяви президентът на БФВ Любо Ганев.

„Посланието е ясно – нужен е опитен треньор, който да извлече максимума от нашите млади момичета“, допълни координаторът на националните отбори Николай Иванов.

Самият италианец, който ще продължи да води и турския Фенербахче, призна, че е мотивиран повече от всякога.

„Всичко, което видях в последните години, ме задължава да приема тази мисия. Трябва време, но вярвам в тези момичета. През 2013 г. вече бяхме конкурентни на световните сили. Сега имаме потенциал да извървим същия – дори по-дълъг път.“

Относно баланса между млади и опитни играчи той добави:

„Има състезателки, готови да избухнат още сега. Други ще имат нужда от повече време. Но младите растат, когато играят – независимо дали печелят или губят.“

Опит, натрупан по света

В последните 12 години специалистът е работил в шест държави на три континента. „Този опит е безценен. Връщам се и виждам познати лица – и същата амбиция“, каза той.

Предстоящото участие в Лига на нациите ще бъде първото голямо изпитание: „Ще е трудно, но не гледаме сегашната ранглиста. Гледаме класацията след две години.“

Българският волейбол остава... български

Любомир Ганев беше категоричен: натурализирани волейболистки няма да има. „Играе този, който е израснал тук. Даваме шанс на нашите момичета. Международните правила са усложнени, но политиката не се променя – целите ще преследваме с български състезателки.“

