11 години по-късно: Какво върна италианец начело на България?

Има състезателки, готови да избухнат още сега, оптимист е Марчело Абонданца

11 години по-късно: Какво върна италианец начело на България?

Италианецът Марчело Абонданца официално се завърна начело на женския национален отбор по волейбол малко повече от десетилетие след предишния си престой (2011–2014). Сега обаче мисията е още по-амбициозна: квалификация за олимпийските игри през 2032 г.

Новият договор на специалиста е за 2+1 години, а автоматичното му продължаване ще зависи от изпълнението на голямата цел.

Голямата цел

Избрахме да следваме пътя на мъжкия тим доверяваме се на утвърден специалист. Разполагаме с изключително младо, талантливо поколение, включително световните шампионки до 19 години. Голямото предизвикателство е да ги интегрираме бързо и правилно. Целта е категорична олимпиадата 2032“, заяви президентът на БФВ Любо Ганев.

Посланието е яснонужен е опитен треньор, който да извлече максимума от нашите млади момичета, допълни координаторът на националните отбори Николай Иванов.

Марчело Абонданца е новият треньор на волейболистките (ВИДЕО)

Самият италианец, който ще продължи да води и турския Фенербахче, призна, че е мотивиран повече от всякога.

Всичко, което видях в последните години, ме задължава да приема тази мисия. Трябва време, но вярвам в тези момичета. През 2013 г. вече бяхме конкурентни на световните сили. Сега имаме потенциал да извървим същия дори по-дълъг път.“

Относно баланса между млади и опитни играчи той добави:

Има състезателки, готови да избухнат още сега. Други ще имат нужда от повече време. Но младите растат, когато играят независимо дали печелят или губят.“

Опит, натрупан по света

В последните 12 години специалистът е работил в шест държави на три континента. Този опит е безценен. Връщам се и виждам познати лица и същата амбиция“, каза той.

Предстоящото участие в Лига на нациите ще бъде първото голямо изпитание: Ще е трудно, но не гледаме сегашната ранглиста. Гледаме класацията след две години.“

Българският волейбол остава... български

Любомир Ганев беше категоричен: натурализирани волейболистки няма да има. Играе този, който е израснал тук. Даваме шанс на нашите момичета. Международните правила са усложнени, но политиката не се променя целите ще преследваме с български състезателки.“

