„Нарекоха я симулантка, но тя едва не остана без крака“

Историята на Лайсан Утяшева – от болката в залата до светлините на сцената „Когато всички спряха да вярват в мен – тялото ми вече крещеше от болка.“ Думите са на Лайсан Утяшева.

Златното момиче на руската гимнастика. С усмивка, която прикриваше болката, и тяло, което се бореше срещу невидим враг – собствените си счупени кости. Но вместо съчувствие, Лайсан получи присъда: „симулантка“.

Началото на една звезда

Родена в Башкирия, Лайсан влиза в залата още на четири. Волгоград е първата ѝ арена, но не и последната. Тя блести. В Москва я чакат титли, национален отбор, и най-високите върхове. Под ръководството на легендарната Ирина Винер, Лайсан побеждава дори Алина Кабаева. Русия има нова кралица в художествената гимнастика.

Болката, която никой не видя

Всичко изглежда съвършено — докато не започва да боли. Първо леко, после с всяка тренировка все по-силно. Болка, която пари и разкъсва отвътре. Кажи, че те боли – ще кажат, че лъжеш. Продължи – и ще се счупиш“, спомня си тя по-късно. Лайсан предупреждава треньорите: кракът ѝ отказва. Но лекарите не виждат проблем. „Просто умора“, отсичат те.

А от щаба идва по-жестоката присъда: „спри да симулираш.“ На състезание в Израел, Винер забелязва нещо. Лайсан куца. Болката вече е видима, дълбока, неподправена. „Нямаше кого да лъже. Беше сама на подиума“, разказва треньорката.

Тя взема решение на мига – праща момичето в Германия. И там истината излиза наяве. Рентгенът показва ужаса: „Костите ѝ са се раздробили. Тъканта започва да умира.“ И в десния крак – същото. Една грешна стъпка и животът ѝ можеше да завърши не на подиума, а в инвалидна количка.

Воля

След спешни операции Лайсан се връща. Опитва да тренира отново. Дори печели медали. Но през 2006 г. коляното ѝ не издържа. Тогава, в пълна тишина, тя взема решението, от което се страхуваше цял живот – да прекрати кариерата си.

Днес Лайсан Утяшева е телевизионна звезда, водеща, майка и съпруга на комика Павел Воля. Но белезите по душата ѝ остават. Белези от времето, когато болката беше наричана „каприз“. „Ако не беше Ирина Винер, нямаше да имам крака днес. Нито живот. Нито сцена“, признава бившата грация.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK