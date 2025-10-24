bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Художествена гимнастика

„Нарекоха я симулантка, но тя едва не остана без крака“

Световна шампионка на косъм от инвалидна количка

„Нарекоха я симулантка, но тя едва не остана без крака“

Историята на Лайсан Утяшева – от болката в залата до светлините на сцената „Когато всички спряха да вярват в мен – тялото ми вече крещеше от болка.“ Думите са на Лайсан Утяшева.

Златното момиче на руската гимнастика. С усмивка, която прикриваше болката, и тяло, което се бореше срещу невидим враг – собствените си счупени кости. Но вместо съчувствие, Лайсан получи присъда: „симулантка“.

Началото на една звезда

Родена в Башкирия, Лайсан влиза в залата още на четири. Волгоград е първата ѝ арена, но не и последната. Тя блести. В Москва я чакат титли, национален отбор, и най-високите върхове. Под ръководството на легендарната Ирина Винер, Лайсан побеждава дори Алина Кабаева. Русия има нова кралица в художествената гимнастика.

Болката, която никой не видя

Всичко изглежда съвършено — докато не започва да боли. Първо леко, после с всяка тренировка все по-силно. Болка, която пари и разкъсва отвътре. Кажи, че те боли – ще кажат, че лъжеш. Продължи – и ще се счупиш“, спомня си тя по-късно. Лайсан предупреждава треньорите: кракът ѝ отказва. Но лекарите не виждат проблем. „Просто умора“, отсичат те.

Грандиозен гаф! Шампионката Варфоломеев: Това не е моят химн! (ВИДЕО)

А от щаба идва по-жестоката присъда: „спри да симулираш.“ На състезание в Израел, Винер забелязва нещо. Лайсан куца. Болката вече е видима, дълбока, неподправена. „Нямаше кого да лъже. Беше сама на подиума“, разказва треньорката.

Тя взема решение на мига – праща момичето в Германия. И там истината излиза наяве. Рентгенът показва ужаса: „Костите ѝ са се раздробили. Тъканта започва да умира.“ И в десния крак – същото. Една грешна стъпка и животът ѝ можеше да завърши не на подиума, а в инвалидна количка.

Воля

След спешни операции Лайсан се връща. Опитва да тренира отново. Дори печели медали. Но през 2006 г. коляното ѝ не издържа. Тогава, в пълна тишина, тя взема решението, от което се страхуваше цял живот – да прекрати кариерата си.

Днес Лайсан Утяшева е телевизионна звезда, водеща, майка и съпруга на комика Павел Воля. Но белезите по душата ѝ остават. Белези от времето, когато болката беше наричана „каприз“. „Ако не беше Ирина Винер, нямаше да имам крака днес. Нито живот. Нито сцена“, признава бившата грация.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Най-красивата гимнастичка на света оцеля!
 
Тагове:

болница семейство Русия германия майка контузия контузии инвалидна количка комик ирина винер каприз Лайсан Утяшева Павел Воля

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Французин мисли, че е готов за Григор – ще му се размине ли?

Французин мисли, че е готов за Григор – ще му се размине ли?

Вижте фамозната асистенция на Кирил Десподов (ВИДЕО)

Вижте фамозната асистенция на Кирил Десподов (ВИДЕО)
Фен почина, намерен е мъртъв в апартамент!

Фен почина, намерен е мъртъв в апартамент!
Платини: Казаха на внучките ми:

Платини: Казаха на внучките ми: "Дядо ви е корумпиран", но не ме унищожиха

Последни новини

Дорси + Везенков = кошмар за Байерн

Дорси + Везенков = кошмар за Байерн

Фюри: Имам повече пари, отколкото мога да похарча. По-щастлив ли съм? Не.

Фюри: Имам повече пари, отколкото мога да похарча. По-щастлив ли съм? Не.
Французин мисли, че е готов за Григор – ще му се размине ли?

Французин мисли, че е готов за Григор – ще му се размине ли?

Ламин Ямал взриви Ел Класико: Обвини Реал в измама и припомни 4:0! (ВИДЕО)

Ламин Ямал взриви Ел Класико: Обвини Реал в измама и припомни 4:0! (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV