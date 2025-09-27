bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Финалът на България пряко по bTV! (ВИДЕО)

28 септември, 13:30 ч.

Финалът на България пряко по bTV! (ВИДЕО)
Volleyball World

bTV и Max Sport 2 ще спазят традицията и ще излъчат на живо и финалът на световното първенство по волейбол във Филипините. България ще играе за златото в неделя (28 септември) от 13:30 ч., след като четата на Джанлоренцо Бленджини отстреля Чехия с 3:1. Наш съперник в последния мач на планетарния турнир ще бъде Италия или Полша.

Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

27 септември – златна дата в историята на българския волейбол!

Националите ни ще играят за втора световна титла. Досега имаме сребро от София'70 и бронзови медали от Чехия'49, СССР'52, Франция'86 и Япония 2006.

Не пропускайте финала на световното първенство по волейбол и онлайн на https://btvplus.bg/live/. Лайвстриймът е достъпен навсякъде и не е нужна регистрация.

Сънуваме ли? Донесете ни титлата, момчета!
