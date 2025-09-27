bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Волейбол

Излизаме срещу Италия за световната титла!

Нямаме победа над скуадра адзура от 10 години, но финалът е финал

Излизаме срещу Италия за световната титла!

Италия ще бъде съперник на България в утрешния финал на световното първенство по волейбол в Манила. Скуадра адзура разби Полша с 3:0 и ще защитава трофея си отпреди 3 години.

bTV и Max Sport 2 ще спазят традицията и ще излъчат на живо утрешния финал. Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Сънуваме ли? Донесете ни титлата, момчета! (ВИДЕО И СНИМКИ)

За италианците това ще бъде шести финал на шампионат на планетата. Тимът печели отличието четири пъти - 1990, 1994, 1998 и 2022.

9 от 10

Статистиката от последните 10 сблъсъка между Италия и България е категорично в полза на съперника - 9 последователни победи, последната от които на 11 юни (3:1) в Лигата на нациите.

Последният наш успех пък датира от 2015 година - 3:1 на Европейските игри в Баку.

Генералният спонсор на националния отбор на България по волейбол efbet поздравява целия отбор за страхотната игра и емоция!

България финал волейбол Италия световна титла

Половината национали са израснали заедно, събра ги Мартин Стоев

Финалът на България пряко по bTV! (ВИДЕО)

Селекционерът на финалистите: Хванали сме се на хорото и ще го играем докрай! (ВИДЕО)

Владимир Николов: Най-слабият мач, но момчетата издържаха (ВИДЕО)

Алекс Николов: Искаме да оцветим медала в злато! (ВИДЕО)

Половината национали са израснали заедно, събра ги Мартин Стоев

Трагедията от София, която спря тока на нацията (СНИМКИ)

Христо Стоичков: Огромни българи!

Преживейте го отново! Полуфиналът България - Чехия (ГАЛЕРИЯ)

