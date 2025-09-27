Излизаме срещу Италия за световната титла!

Италия ще бъде съперник на България в утрешния финал на световното първенство по волейбол в Манила. Скуадра адзура разби Полша с 3:0 и ще защитава трофея си отпреди 3 години.

bTV и Max Sport 2 ще спазят традицията и ще излъчат на живо утрешния финал. Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

За италианците това ще бъде шести финал на шампионат на планетата. Тимът печели отличието четири пъти - 1990, 1994, 1998 и 2022.

9 от 10

Статистиката от последните 10 сблъсъка между Италия и България е категорично в полза на съперника - 9 последователни победи, последната от които на 11 юни (3:1) в Лигата на нациите.

Последният наш успех пък датира от 2015 година - 3:1 на Европейските игри в Баку.

Генералният спонсор на националния отбор на България по волейбол efbet поздравява целия отбор за страхотната игра и емоция!