Мистерията е разбулена: Арестуваха фантома в болид на Ферари (ВИДЕО)

51-годишният мъж е застрашен от солидна глоба и отнемане на шофьорската книжка

Край на мистерията, която озадачаваше Чехия и целия свят в продължение на няколко години. Местната полиция най-после арестува шофьорът-фантом, който управляваше състезателен болид на Ферари из пътната мрежа на страната.

51-годишният мъж е задържан в община Бук, на около 60 километра от столицата Прага. Той бил спипан именно зад волана на колата, боядисана с цветовете и логото на италианската автомобилна компания.

Болидът Dallara GP2/08 беше забелязван многократно да се движи с висока скорост из чешките магистрали от 2019 година насам. Властите обаче така и не успяваха да идентифициран шофьора, защото той неизменно носеше каска.

Без алкохол и наркотици

Сега обаче служителите на реда успели да проследят колата до частен имот и да арестуват собственика й на място. Това станало възможно, след като няколко свидетели споделили видео как машината се движи по магистрала D4 и зарежда гориво на бензиностанция.

Мистериозен болид на Шумахер лети по магистрала в Чехия

Сигналът позволил на патрулите в района да локализират колата в рамките на минути и в крайна сметка да я прехванат. Тестовете за алкохол и наркотици на водача се оказали отрицателни.

Мъжът, който е отведен в полицейското управление, отказва да даде показания. Той е изправен пред глоба от няколко хиляди крони и отнемане на шофьорската му книжка.

