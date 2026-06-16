Тенис Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация След 7 поредни загуби: Григор Димитров сломи №179 в Дъблин Българският тенисист се завърна на трева за първи път от травмата на "Уимбълдън"

След серия от седем поредни загуби - Григор Димитров тръгна с победа на турнира от сериите "Чаланджър" в Дъблин. Българският тенисист се наложи с 6:3, 6:4 над представителя на Люксембург Крис Родеш.

Гришо, който само преди няколко дни подари на българската публика вълшебна тенис вечер и демонстративен мач срещу Стефанос Циципас, се завърна на трева за първи път след травмата си на "Уимбълдън" миналата година. Тогава той водеше с два сета срещу световния №1 Янек Синер, който впоследствие спечели титлата.

По-рано днес стана ясно, че Димитров отново ще участва в най-стария турнир от Големия шлем с уайлд кард.

С победата си срещу Родеш (№179 в света) Гришо слага край на серията поражения, започнала срещу Карлос Алкарас във втори кръг в Индиън Уелс.

В следващия кръг той ще срещне представителя на домакините Конър Ганън, който надви Бърнард Томич с 2:1 сета. Мачът продължи почти 3 часа.