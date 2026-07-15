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Спортен нюзрум

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bTV Спорт екип

Спортен нюзрум, Тръпката в Америка, еп. 25 (ВИДЕО)

Обсъждаме горещите теми от Мондиал 2026 и от останалия спорт

Нова порция футболен адреналин в ефира на bTV и онлайн на btvsport.bg. Време е за епизод 25 на "Спортен нюзрум, Тръпката в Америка".

Валери Генов и Николета Маданска ще ви преведат през всичко най-интересно около полуфиналите на световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада.

Обсъждаме проклятията над Франция, Аржентина и Англия и още любопитни теми около мондиала.

Разбира се, ще коментираме и как Левски сгази Борац, драмата с визите в ЦСКА и загубата на Григор Димитров, но не само.

Започваме след централната спортна емисия по bTV.

Спортен нюзрум, Тръпката в Америка, еп. 24 (ВИДЕО)

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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