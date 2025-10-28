SETRA: Новият партньор в пътуванията на ПФК „Левски“

Силвър Стар, генералният дистрибутор на Daimler Busses за България, достави новия отборен автобус на ПФК „Левски“, който ще превозва футболистите и спортно-техническия щаб при техните пътувания в страната и чужбина. Клубът се довери на професионализма и дългогодишния опит на Силвър Стар при избора на превозно средство, което да отговаря на високите стандарти на отбора за комфорт, сигурност и представителност.

Новият Setra S 517 HD, с дължина 14 метра, е специално конфигуриран за нуждите на професионален футболен клуб. Вместо стандартния брой места автобусът предлага 35 седалки, което осигурява повече пространство и комфорт за пътниците.

Комфорт и дизайн

Интериорът е изграден изцяло в традиционните сини цветове на ПФК „Левски“, като са използвани материали от най-висок клас. Салонът разполага с равен под и седалки тип Ambassador – най-високият клас при Setra – разположени 2 към 1 на ред, осигуряващи индивидуално пространство и удобство.

Подглавниците ще бъдат брандирани с логото на отбора, а допълнителните удобства включват тоалетна, аудио-видео система и мощен двузонов климатик, който гарантира еднакъв микроклимат по цялата дължина на салона.

Всеки пътник разполага с USB порт за зареждане на мобилни устройства, а при необходимост мощен токопреобразувател 230V / 2300W може да осигури захранване и за други стандартни електрически уреди на борда.

Сигурност и технологии

Новият автобус на „Левски“ е оборудван с най-модерните системи за безопасност, включително:

- Активен спирачен асистент (ABA)

- Асистент за поддържане на лентата на движение

- Асистент за умора на водача

- Радарен асистент при завиване

- Автоматична пожароизвестителна и пожарогасителна система

Допълнително седалката на водача е с електрическо отопление и вентилация, което осигурява оптимален комфорт при всякакви условия.

Мощност и ефективност

Setra S 517 HD е оборудван с двигател Euro VI E – най-високият екологичен стандарт, осигуряващ минимално отделяне на вредни емисии и мощност от 456 к.с.

Автоматизираната скоростна кутия, необслужваемият ретардер VOITH, както и системата за следене на налягането в гумите гарантират плавно, безопасно и икономично пътуване. LED фаровете с интелигентен асистент за управление на светлината автоматично се адаптират към насрещното движение, а високият клас затъмнение на стъклата осигурява уединение и защита от пряка слънчева светлина.

Силвър Стар и Setra за пореден път доказват, че комфортът, безопасността и индивидуалният стил могат да вървят ръка за ръка – в служба на традициите и професионализма.

За Силвър Стар:

Силвър Стар е официален представител на Mercedes-Benz AG за България за марката Mercedes-Benz, на Daimler Truck AG за марките Mercedes-Benz, Unimog и FUSO, на Daimler Buses за Mercedes-Benz и Setra и на INEOS Grenadier. Компанията предлага целия спектър от услуги за бизнес и крайни клиенти, в това число продажба и следпродажбено обслужване на нови и употребявани леки, лекотоварни и товарни автомобили и автобуси, както и продажби на резервни части. Дилърските центрове на Силвър Стар се намират в София, Пловдив, Варна, Бургас и Евро Старс в Русе.

За ПФК "Левски":

Основан на 24 май 1914 г. в София, ПФК "Левски" е един от най-успешните и разпознаваеми спортни клубове в България. Клубът е 26 пъти шампион на България, има 27 национални купи и 3 Суперкупи, което го прави рекордьор по общ брой трофеи у нас. "Левски" е и първият български отбор, достигнал груповата фаза на Шампионската лига (сезон 2006/07). Дом на "сините" е стадион "Георги Аспарухов" в София, официално открит през 1963 г. и използван от клуба до днес.

В последния сезон на родния шампионат ПФК "Левски" завърши на второ място и изигра 8 мача в европейските турнири. Към момента отборът е лидер в класирането за сезон 2025/2026 и е клубът с най-висока средна посещаемост в България.

