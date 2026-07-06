Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация 8 години по-късно все още помним какво Кристиано Роналдо причини на Испания! Предстои един от най-очакваните осминафинали на Мондиал 2026 Снимка: Reuters

Един от най-очакваните осминафинали на Мондиал 2026 противопоставя два от големите фаворити за трофея. Испания и Португалия се срещат в Далас, а победителят ще направи още една крачка към световния връх.

Снимка: Getty Images

Шоуто на Кристиано Роналдо

Последният сблъсък между Испания и Португалия на световно първенство и до днес се помни като шоуто на Кристиано Роналдо. Мондиал 2018 едва беше започнал, когато капитанът на Португалия изнесе един от най-великите индивидуални спектакли в историята на турнира.

Снимка: Getty Images

Той откри резултата от дузпа още в началото, след това върна аванса на своя тим с далечен удар, който се изплъзна от ръцете на Давид де Хеа. Испания, далеч по-добрият отбор в сблъсъка, обърна резултата и когато всичко изглеждаше решено Роналдо отново излезе под прожекторите.

Само две минути преди края той застана зад топката и с безупречно изпълнение от пряк свободен удар я изпрати право в горния ъгъл на вратата. Гол, който накара целия футболен свят да стане на крака - хеттрик, точка за Португалия и поредното доказателство, че в най-важните моменти, Кристиано Роналдо е главният герой.

Снимка: Getty Images

Испания впечатлява, Португалия оцеля

Двата отбора стигнаха до елиминациите по коренно различен начин. Испания продължава да изглежда като най-завършения тим на турнира, след като разгроми Австрия с 3:0 и все още няма допуснат гол на Мондиала.

Снимка: Getty Images

Португалия, от своя страна, премина през истинска футболна драма срещу Хърватия. Късен гол на Гонсало Рамош и отменено попадение на Йошко Гвардиол след намесата на VAR донесоха успех с 2:1 и място сред най-добрите 16.

Непобедимата Испания

Отборът на Луис де ла Фуенте вече е в серия от 34 поредни мача без загуба и е само на една среща от изравняване на националния рекорд. Испанците впечатляват не само с резултатите, но и с играта си – до момента са допуснали едва 0.2 очаквани гола средно на мач, най-доброто представяне сред европейските отбори на турнира.

Снимка: Getty Images

При нова суха мрежа срещу Португалия „Ла Фурия Роха“ ще постави рекорд с шест поредни мача на световни първенства без допуснат гол.

В официалните мачове обаче Испания има сериозно предимство - Португалия е спечелила само веднъж в последните 12 сблъсъка.

Снимка: Getty Images

Сблъсъкът в Далас противопоставя две различни философии - уверената и почти безгрешна Испания срещу Португалия, която показа, че умее да оцелява в най-трудните моменти. Именно това прави Иберийското дерби един от най-интригуващите мачове на целия Мондиал.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.