Кой ще бъде резерва? Ясен е съставът на Франция за Мондиал 2026

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе и носителят на „Златната топка“ и играч на Пари Сен Жермен Усман Дембеле бяха включени в националния отбор на Франция за Световното първенство, съобщиха от Френската футболна федерация.

Полузащитникът на Реал Мадрид Едуардо Камавинга и вратарят на ПСЖ Люка Шевалие не попадат в състава. Няма го и "грешника" Рандал Коло Муани от Тотнъм, който изпраща слаб сезон с отбора си във Висшата лига. Преди четири години, на финала, той пропусна голяма възможност „един на един“ срещу аржентинския вратар Емилиано Мартинес и няма да има шанс да се поправи това лято...

Селекционерът Дидие Дешан сформира отбор с впечатляващ атакуващ талант и награди вратаря Робин Рисер с повиквателна за турнира след неговия пробив през сезона. Рисер, който играе за Ланс, е едно от откритията на сезона на френската лига и спечели наградата за най-добър вратар по-рано тази седмица. Той изигра голяма роля за превръщането на Ланс във втората най-добра защита в Лига 1 и беше избран от Дешан на трета позиция след Майк Менян и Брис Самба.

Това ще бъде последен турнира за Дешан началото на тима. Тази година той обяви, че ще се оттегли след Световното първенство, слагайки край на успешния си период, започнал през 2012-а, когато Франция спечели титлата през 2018-а и достигна до финала през 2022-а. Очаква се бившата френска легенда Зинедин Зидан да го замени на поста.

Френският национален тим е печелил световната титла (1998, 2018). На последния турнир отборът завърши втори, губейки от Аржентина на финала след дузпи.

Дешан ще събере националния отбор на 29 май в националния футболен център в Клерфонтен. Неговият отбор ще играе по време на загрявката срещу Кот д'Ивоар на 4 юни в Нант и след това срещу Северна Ирландия в Лил на 8 юни. След това вицешампионите на света ще пътуват до базата си в Бостън, откъдето ще заминат за мачовете от Световното първенство в груповата фаза, срещу Сенегал на 16 юни, Ирак на 22 юни и Норвегия на 26 юни.

Кой ще бъде резерва?

Вратари: Майк Майнян (Милан), Брис Самба (Рен), Робин Рисър (Ланс).

Защитници: Жул Кунде (Барселона), Люка Дин (Астън Вила), Уилям Салиба (Арсенал), Мало Густо (Челси), Люка Ернандес (ПСЖ), Тео Ернандес (Ал Хилал), Дайот Упамекано (Байерн), Ибрахима Конате (Ливърпул), Максенс Лакроа (Кристъл Палас).

Полузащитници: Н'Голо Канте (Фенербахче), Ману Коне (Рома), Адриен Рабио

(Милан), Чуамени (Реал Мадрид), Уарен Заир-Емери (ПСЖ)

Нападатели: Магнес Аклиуш (Монако), Брадли Баркола, Дезире Дуе, Усман Дембеле

(всички от ПСЖ), Райън Шерки (Манчестър Сити), Жан-Филип Матета

(Кристъл Палас), Килиан Мбапе (Реал Мадрид), Майкъл Олисе (Байерн),

Маркюс Тюрам (Интер).