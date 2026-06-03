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Световно първенство по футбол 2026

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bTV Спорт екип

Роналдо и още 7 оформят "Мондиала на пенсионерите"

Кристиано обаче няма да е най-старият на световното първенство

Роналдо и още 7 оформят

Започващото след седмица и 1 ден световно първенство ще бъде "Мондиал на пенсионерите". 38-годишният Лионел Меси, 40-годишният Гилермо Очоа и 41-годишният Кристиано Роналдо ще запишат рекордно шесто участие.

Заради триото ще останете с впечатление, че предстоящото световно ще влезе в историята с най-високата средна възраст. И ще сте на прав път!

Досега само общо 7 футболисти над 40 години са играли на мондиал, като рекорда държи Есам Ел Хадари, който пази за Египет през 2018-а на 45 години и 161 дни.

Суперкомпютър посочи световния шампион

Снимка: Goal.com

В САЩ, Канада и Мексико броят на над 40-годишните ще бъде 8. И Роналдо няма да е най-възрастният. "Старецът" на мондиала е шотландският вратар Крейг Гордън със своите 43 години, следван от Роналдо и Очоа.

В клуб 40+ са още Един Джеко, Мануел Нойер и Возиня. Вратарят на уругвай Фернандо Муслера пък ще празнува юбилея на 15 юни - ден след двубоя със Саудитска Арабия от първия кръг на груповата фаза.

ИграчСтранаРождена датаВъзраст
Крейг ГордънШотландия31.12.198243
Кристиано РоналдоПортугалия05.02.198541
Гилермо ОчоаМексико13.07.198540
Лука МодричХърватия09.09.198540
Един ДжекоБосна и Херцеговина17.03.198640
Мануел НойерГермания27.03.198639
ВозиняКабо Верде03.06.198639
Фернандо МуслераУругвай16.06.198639
Юто НагатомоЯпония12.09.198639
Ернан ГалиндесЕквадор30.03.198739

Капитанът на домакините

САЩ също имат "пенсионер" - капитана Тим Рийм. На 12 юни, срещу Парагвай, той може да стане най-възрастният американец с минути на мондиал със своите 38 години и 250 дни.

В момента рекорда държи Фернандо Клавийо, който игра на Мондиал 1994 на 37 години и 162 дни.

Снимка: Goal.com

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