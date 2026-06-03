Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Роналдо и още 7 оформят "Мондиала на пенсионерите" Кристиано обаче няма да е най-старият на световното първенство

Започващото след седмица и 1 ден световно първенство ще бъде "Мондиал на пенсионерите". 38-годишният Лионел Меси, 40-годишният Гилермо Очоа и 41-годишният Кристиано Роналдо ще запишат рекордно шесто участие.

Заради триото ще останете с впечатление, че предстоящото световно ще влезе в историята с най-високата средна възраст. И ще сте на прав път!

Досега само общо 7 футболисти над 40 години са играли на мондиал, като рекорда държи Есам Ел Хадари, който пази за Египет през 2018-а на 45 години и 161 дни.

Снимка: Goal.com

В САЩ, Канада и Мексико броят на над 40-годишните ще бъде 8. И Роналдо няма да е най-възрастният. "Старецът" на мондиала е шотландският вратар Крейг Гордън със своите 43 години, следван от Роналдо и Очоа.

В клуб 40+ са още Един Джеко, Мануел Нойер и Возиня. Вратарят на уругвай Фернандо Муслера пък ще празнува юбилея на 15 юни - ден след двубоя със Саудитска Арабия от първия кръг на груповата фаза.

Играч Страна Рождена дата Възраст Крейг Гордън Шотландия 31.12.1982 43 Кристиано Роналдо Португалия 05.02.1985 41 Гилермо Очоа Мексико 13.07.1985 40 Лука Модрич Хърватия 09.09.1985 40 Един Джеко Босна и Херцеговина 17.03.1986 40 Мануел Нойер Германия 27.03.1986 39 Возиня Кабо Верде 03.06.1986 39 Фернандо Муслера Уругвай 16.06.1986 39 Юто Нагатомо Япония 12.09.1986 39 Ернан Галиндес Еквадор 30.03.1987 39

Капитанът на домакините

САЩ също имат "пенсионер" - капитана Тим Рийм. На 12 юни, срещу Парагвай, той може да стане най-възрастният американец с минути на мондиал със своите 38 години и 250 дни.

В момента рекорда държи Фернандо Клавийо, който игра на Мондиал 1994 на 37 години и 162 дни.