Роналдо и още 7 оформят "Мондиала на пенсионерите"
Кристиано обаче няма да е най-старият на световното първенство
Започващото след седмица и 1 ден световно първенство ще бъде "Мондиал на пенсионерите". 38-годишният Лионел Меси, 40-годишният Гилермо Очоа и 41-годишният Кристиано Роналдо ще запишат рекордно шесто участие.
Заради триото ще останете с впечатление, че предстоящото световно ще влезе в историята с най-високата средна възраст. И ще сте на прав път!
Досега само общо 7 футболисти над 40 години са играли на мондиал, като рекорда държи Есам Ел Хадари, който пази за Египет през 2018-а на 45 години и 161 дни.
В САЩ, Канада и Мексико броят на над 40-годишните ще бъде 8. И Роналдо няма да е най-възрастният. "Старецът" на мондиала е шотландският вратар Крейг Гордън със своите 43 години, следван от Роналдо и Очоа.
В клуб 40+ са още Един Джеко, Мануел Нойер и Возиня. Вратарят на уругвай Фернандо Муслера пък ще празнува юбилея на 15 юни - ден след двубоя със Саудитска Арабия от първия кръг на груповата фаза.
|Играч
|Страна
|Рождена дата
|Възраст
|Крейг Гордън
|Шотландия
|31.12.1982
|43
|Кристиано Роналдо
|Португалия
|05.02.1985
|41
|Гилермо Очоа
|Мексико
|13.07.1985
|40
|Лука Модрич
|Хърватия
|09.09.1985
|40
|Един Джеко
|Босна и Херцеговина
|17.03.1986
|40
|Мануел Нойер
|Германия
|27.03.1986
|39
|Возиня
|Кабо Верде
|03.06.1986
|39
|Фернандо Муслера
|Уругвай
|16.06.1986
|39
|Юто Нагатомо
|Япония
|12.09.1986
|39
|Ернан Галиндес
|Еквадор
|30.03.1987
|39
Капитанът на домакините
САЩ също имат "пенсионер" - капитана Тим Рийм. На 12 юни, срещу Парагвай, той може да стане най-възрастният американец с минути на мондиал със своите 38 години и 250 дни.
В момента рекорда държи Фернандо Клавийо, който игра на Мондиал 1994 на 37 години и 162 дни.