Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Чехия и Южна Африка търсят реванш за загубите Двата отбора се изправят един срещу друг на Мондиал'26 Снимка: Getty Images

Време е за втория кръг от груповата фаза на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Чехия и Южна Африка се изправят един срещу друг в Атланта в мач от втория кръг на група А на световното първенство.

И двата отбора стартираха участието си със загуби и ще преследват задължителен положителен резултат, за да запазят шансовете си за класиране в елиминационната фаза.

Чехия срещу Южна Африка

Чехите оставиха добри впечатления в двубоя срещу Южна Корея, но въпреки че поведоха в резултата в 59', допуснаха обрат и загубиха с 1:2. Поражението прекъсна серия от шест поредни победи за европейския тим, който ще се опита бързо да се върне на победния път.

Една от силните страни на Чехия остава играта във въздуха. Половината от последните 14 гола на отбора на световни първенства са реализирани с глава, включително и единственото попадение на тима на Мондиал 2026 до момента.

Ситуацията при Южна Африка изглежда още по-сложна. "Бафана Бафана" загубиха с 0:2 от Мексико в първия си мач, като освен поражението, тимът остана и без двама футболисти заради червени картони.

Така африканците ще бъдат сериозно ограничени в избора си за предстоящия двубой.

Южна Африка няма победа в шест поредни срещи във всички турнири, записвайки три равенства и три загуби. Все пак тимът има добри спомени от мачовете срещу европейски съперници на световни първенства, след като през 2010 г. победи Франция с 2:1.

Любопитното е, че Чехия и Южна Африка никога досега не са се срещали на световно първенство. Единственият двубой между двата отбора е от турнира за Купата на конфедерациите през 1997 г., когато мачът завършва при резултат 2:2.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.