Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Драма без победител: Япония и Швеция си стиснаха ръцете 1:1 между "самураи" и скандинавци Снимка: Reuters

Япония и Швеция не се победиха и завършиха при резултат 1:1.

"Самураите" поведоха чрез Дайцен Маеда, но скандинавците бързо изравниха след прекрасно попадение на Антони Еланга.

Така двата отбора завършват съответно на второ и трето място в групата си.

Равенството

Швеция започна по-активно и още в 6-ата минута създаде първата опасност. Александър Исак комбинира с Бернхардсон, който стреля по земя, но Зион Сузуки се намеси сигурно.

Япония отвърна в 22-рата минута, когато Дайцен Маеда засече с глава центриране на Хироки Ито, но топката премина малко над вратата.

Снимка: Reuters

До почивката темпото спадна, а двата отбора трудно стигаха до чисти положения. Юкинари Сугавара отправи далечен, но неточен удар, а в края на първата част Кейто Накамура бе близо до гол след комбинация с Маеда, но Якоб Цетерстрьом спаси и запази нулевото равенство.

Япония откри резултата в 56-ата минута. Аясе Уеда задържа добре топката и намери Рицу Доан, който изведе Дайцен Маеда сам срещу вратаря, а нападателят хладнокръвно реализира за 1:0.

Швеция обаче реагира бързо и в 62-рата минута изравни. Виктор Гьокереш комбинира с Антони Еланга, който проби отдясно и с прецизен удар в горния десен ъгъл оформи крайното 1:1.

Снимка: Reuters

3 минути по-късно Швеция можеше да направи пълен обрат, но удар на Александър Исак бе париран от вратаря Зион Сузуки.

Така Япония се класира за елиминациите, заемайки второ място. Швеция също ще намери място на 1/32-финалите, след като ще бъдат сред най-добрите трети отбори.

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