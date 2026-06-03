Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Емануел и Бриджит Макрон, Мбапе, Дембеле, а всички гледат... Черки (СНИМКИ) Снимка от посещението от най-високо ниво обикаля интернет

Френският национален отбор по футбол е един от фаворитите за спечелване на титлата от световното първенство, което започва след дни в САЩ, Канада и Мексико.

"Петлите" обаче вече спечелиха състезанието за най-абсурдна снимка от изпращането си.

В базата им "Клерфонтен" на 50 километра от Париж пристигнаха президентът Емануел Макрон и първата дама Бриджит, които им пожелаха успех, а след срещата всички говорят за позата на нападателя на Манчестър Сити Раян Черки.

Приклекнал

В опит да не скрива гости и съотборници зад себе си, футболистът, който е висок 1,77 м, приклекна отпред. Така го щракнаха и фотографите.

След публикуването в публичното пространство на снимката, всички се запитаха "Добре ли е Черки?", а на заден план останаха и президентът и съпругата му, и звездите Килиан Мбаре и Осман Дембеле, и екстравагантният Жул Конде, и селекционерът Дидие Дешан, който се очаква да се оттегли от поста след световното.

"Пуснете Черки да използва тоалетната!", призоваха потребители на социалните мрежи.

"Каква е тази поза? Какво прави Черки?", се питат други.

Първа възможност

За 22-годишния нападател това ще е първа възможност да спечели важно първенство със страната си. Той получи първа повиквателна за тима на Франция през 2025 г.

Кариерата на Черки минава през академията и мъжкия тим на Лион, а от 2025 г. е част от Манчестър Юнайтед.

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"Петлите" ще преследват трета световна титла в САЩ, Канада и Мексико. Те са първенци на света от 1998 и 2018 г., а в Катар през 2022 г. загубиха финала срещу Аржентина.

За Мондиал 2026 Франция е в една група със Сенегал, Ирак и Норвегия.