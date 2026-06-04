Мондиалът започва с революционни правила (ВИДЕО)
Световното в САЩ, Канада и Мексико поставя началото на нова ера във футбола
Точно 7 дни до началото на едно от най-чаканите събития тази година - световното първенство по футбол! Мондиалът започва и с нови революционни правила.
Началото на дългоочаквания шампионат е на легендарния ст. Ацтека в Мексико Сити. Арената, видяла триумфите на Пеле и Марадона, влиза в историята като първия стадион-домакин на мачове от три различни мондиала.
Именно оттам сега започва и нова ера във футбола! На световното първенство влизат в сила серия от нови, по-строги правила, насочени към по-бърза игра и по-голям контрол на терена.
Революция
ФИФА въвежда най-радикалните промени от десетилетия, като затяга дисциплината и обявява война на бавенето на играта.
Значително се разширяват и правомощията на системата за видеоповторения. VAR вече ще може да се намесва при неправилно показан втори жълт картон, объркана самоличност и грешно отсъден ъглов удар.
Сериозен акцент е поставен върху поведението на играчите – покриването на устата по време на конфронтация вече ще се наказва с директен червен картон, а напускането на терена в знак на протест може да доведе дори до служебна загуба.
По-строги стават и смените - футболистите ще разполагат с 10 секунди да напуснат терена, а всяко забавяне ще бъде санкционирано.
Въвежда се и 5-секундно обратно броене при изпълнението на тъчове и удари от вратата.
Очакванията са промените да направят мачовете по-динамични, а решенията – по-точни, но поставят и нов въпрос – кой отбор ще успее най-бързо да се адаптира към футбола, в който всяка секунда и всяко действие вече се следят под лупа.