Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Белгия - Иран (0:0) Следете с нас последния мач за деня от Мондиал 2026!

67' - ЧЕРВЕН КАРТОН ЗА БЕЛГИЯ! Ужасяваща грешка на Натан Нгой допусна Мехди Тареми да се откъсне сам срещу Куртоа, но Нгой достигна Тареми и го фаулира.

Снимка: Reuters

59' - Като по чудо топката не е във вратата! Огромно разбъркване, няколко удара към вратата на Иран, но топката така не премина голлинията!

53' - Втора сензационна намеса за Куртоа в мача, отново срещу Тареми. Стражът на Реал Мадрид е основната причина резултатът да е 0:0!

Снимка: Reuters

45' - Начало на второто полувреме и моментална възможност за Иран. Неточен удар от Алиреза Яханбаш.

КРАЙ НА ПЪРВАТА ЧАСТ! След постоянни нападения Белгия така и не успя да създаде чисто голово положение. 0:0 между Иран и Белгия на почивката.

45' - Осем минути добавено време!

Снимка: Reuters

44' - Пореден блокиран изстрел на Белгия. Иран продължава да брани резултата 0:0.

25' - ИРАН ПОВЕЖДА В РЕЗУЛТАТА! Брилянтно изпълнено заучено статично положение. Мехди Тареми бе изведен сам срещу Тибо Куртоа и не сгреши, но голът бе отменен заради засада. Белгия проспа това положение, но изкара късмет!

22' - Пореден пропуск за Белгия! Този път ударът на Юри Тилеманс от границата на наказателното бе отразен от Алиреза Бейранвад.

14' - Великолепно спасяване на Тибо Куртоа! Тареми отправи първия точен изстрел за Иран в мача и принуди невероятна намеса на белгийския страж.

1' - Начало на мача!

Стартови състави:

Белгия:

1. Тибо Куртоа

5. Максим Де Кипер, 4. Брандон Мехеле, 25. Натан Нгой, 15 Тома Мюние

8. Юри Тилеманс, 7. Кевин Де Бройне, 23. Никола Раксин

10. Леандро Тросар 9. Ромелу Лукаку, 22. Алексис Салемакерс

Иран:

1. Алиреза Бейранвад

19. Али Немати, 4. Шоджа Хализадех, 13. Хосеин Канаани

3. Ехсан Хаджсафи 2. Салех Хардани

8. Мохамед Мохеби, 6. Саид Езатолажи, 14. Саман Годос, 23. Рамин Резаеян

9. Мехди Тареми

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.