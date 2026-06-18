Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Минута по минута: Чехия - Южна Африка (1:1) Първи точки за Чехия и Южна Африка на Мондиал 2026

Край на мача. Чехия - Южна Африка 1:1.

90' + 6 - Обри Модиба можеше да донесе победата на Южна Африка.

90' + 3 - Опасен изстрел на Патрик Шик по земя към далечния ъгъл. Топката напусна в аут.

Снимка: Reuters

83'- ГООООООЛ! Тебохо Мокоена изравнява резултата за "Бафана Бафана"! 1:1! Халфът изпрати Матей Ковар в другия ъгъл и оставя интригата последните минути жива.

81' - Дузпа за Южна Африка! Игра с ръка на Павел Сулц (Чехия).

67' - Авторът на единственото попадение в двубоя - Михал Садилек - е заменен от играча на Уест Хям Томаш Соучек.

Снимка: Getty Images

47' - Патрик Шик (Чехия) беше непокрит в на границата на малкото наказателно поле и отправи изстрел с глава, но право в Ронуен Уилямс.

46' - Лукаш Черв получи топката в наказателното поле, но ударът му беше блокиран.

Край на първото полувреме.

Снимка: Getty Images

37' - Южна Африка вдига оборотите - атака от дясно, след която последва корнер.

12' - Първи изстрел на Южна Африка по посока на вратата на Чехия.

Снимка: Getty Images

6' - ГОООООООЛ! Чехия повежда след попадение на Михал Садилек! Александър Сойка изведе халфа на Славия Прага и той изпрати топката в долния десен ъгъл на вратата. Резултатът е 1:0.

1' - Първо положениe за Чехия - Патрик Шик отправи удар с глава след само 50 секунди.

1' - Начало на мача между Чехия и Южна Африка! Женска съдийска бригада ще съблюдава за реда на терена, а Тори Пенсо се превръща в първата американка, ръководила мач на световно първенство при мъжете.

Стартови състави:

Чехия:

1. Матей Ковар - 3. Томаш Холеш, 4. Роберт Хранац, 7. Ладислав Крейчи - 5. Владимир Цоуфал, 18. Михал Садилек, 12. Лукаш Черв, 24. Александр Сойка - 9. Адам Хложек, 8. Владимир Дарида - 10. Патрик Шик

Южна Африка:

1. Ронуен Уилямс – 20. Кулисо Мудау, 21. Име Окон, 14. Мбекезели Мбокази, 6. Обри Модиба – 5. Таленте Мбата, 4. Тебохо Мокоена – 7. Освин Аполис, 23. Джейдън Адамс, 12. Тапело Масеко – 9. Лайл Фостър

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.